2017-06-07 16:00:00.0

Interview Aichacher Schüler fahren nach Berlin

Deutschherren-Gymnasium gewinnt Wettbewerb der Schülerzeitungen. Preis wird am Mittwoch überreicht. Was die Schüler mit dem Preisgeld machen.

Auf dem Weg nach Berlin waren am Dienstag sieben Schüler des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums mit Lehrer Michael Lang. Sie vertraten die Schülerzeitung „Ventil“. Wie berichtet belegten sie dieses Jahr den ersten Platz beim Schülerzeitungswettbewerb der Länder. Am heutigen Mittwoch nehmen sie an einem Workshop teil. Am Donnerstag ist die Preisverleihung im Bundesrat. Die AN haben bei Michael Lang nachgefragt.

Fahren alle Mitglieder der Schülerzeitungsredaktion nach Berlin?

ANZEIGE

Michael Lang: Es können nur sieben Schüler mitfahren, mehr war nicht zulässig, denn der Bundesrat hat nur eine begrenzte Fläche. Bevorzugt haben wir die Schüler, die bereits im vergangenen Jahr an der Schülerzeitung beteiligt waren, mitgenommen. Diejenigen, die erst heuer dazu gekommen sind, sind demnach nicht dabei.

Freuen sich die Schüler über den Sieg?

Lang: Sie freuen sich wie Schneekönige. Abgesehen davon, dass wir im Gegensatz zu anderen Schulen in den Ferien nach Berlin fahren müssen.

Sind die Schüler aufgeregt?

Lang: Ich habe sie nicht gefragt. Vermutlich sind sie es schon ein bisschen. Wir sind in dieser Hinsicht aber erprobt. Vergangenes Jahr waren wir bei der Landesverleihung dabei. 26 Schüler, also fast die ganze Redaktion, nahm sogar an einem exklusiven Workshop bei der Süddeutschen Zeitung für das Deutschherren- Gymnasium teil.

Was machen Sie mit dem Preisgeld?

Lang: Wie im vorigen Jahr finanzieren wir damit eine CD mit Musik, die die Schüler selbst einspielen. Es ist eine Hommage an die musikalischen Talente der Schule. Interview: Samuel Jacker