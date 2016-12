2016-12-24 07:00:00.0

Festtage Aichacher Tafel: Frohe Weihnachten mit wenig Geld

Die stade Zeit ist eine teure Zeit: Für Geschenke und Essen wird viel Geld ausgegeben. Viele Menschen können sich das nicht leisten. Sie kommen zur Caritas. Von Gideon Ötinger

Charles Dickens hat mit seiner Erzählung „Eine Weihnachtsgeschichte“ im Jahr 1843 die Weisheit „Geben ist seliger als Nehmen“ in Textform gebracht. Seine Geschichte handelt vom reichen Londoner Unternehmer Ebenezer Scrooge. Ein alter Geizkragen sondergleichen, der verbittert alleine lebt und keinen Gedanken darauf verschwendet, etwas von seinem Reichtum abzugeben.

Menschen, die kaum in der Lage sind zu Geben und stattdessen auf das Nehmen angewiesen sind, sitzen am Mittwochmorgen im Wartezimmer der Aichacher Tafel der Caritas. Hier bekommen finanziell schwache Menschen Lebensmittel zum kleinen Preis. Viele der Kunden sind am Mittwochmorgen schon da, lange bevor die Tafel überhaupt aufmacht. Drei Tage sind es noch bis Heiligabend. Der kleine Raum ist voll. Eine Tür führt zu Britta Sprengers Büro. Sie ist die Leiterin der Tafel. Hinter der anderen Tür ist der Raum, in dem die Lebensmittel ausgegeben werden. Unter den Wartenden ist eine Gruppe von Frauen, alle im gehobeneren Alter. Sie sitzen eng beieinander, als wollten sie sich an diesem kalten Morgen gegenseitig wärmen. Ihre Namen oder Fotos von sich wollen sie nicht in der Zeitung sehen. Reden wollen zwei von ihnen trotzdem. Beide sind 65 Jahre alt.

Seit zehn Jahren Kundin bei der Tafel

Eine der beiden kommt seit zehn Jahren zur Tafel. Ihre Rente reicht nicht, deshalb erledigt sie einen Teil ihrer Einkäufe auf dem Caritas-Gelände an der Bahnhofstraße. Zwei Euro zahlt sie in der Tafel für eine Ration Lebensmittel.

Wie viel mitgegeben wird und was genau, hängt in erster Linie davon ab, wie viel die Caritas von Lebensmittelhändlern gespendet bekommt. Mit der Spendenbereitschaft ist Tafelchefin Britta Sprenger zufrieden. „Wir sind den Läden hier in Aichach wirklich dankbar“, sagt sie. Besonders vor Weihnachten komme viel rein.

Bei jeder Ausgabe bekommen die Kunden einen gewissen Anteil an länger haltbaren Lebensmitteln, dazu Obst, Gemüse oder was sonst noch gespendet wird. Das ist vor allem Ware, die Supermärkte der Caritas geben, weil sie äußerlich nicht mehr so gut aussieht. „Sie ist aber noch zu 100 Prozent in Ordnung“, sagt Sprenger. Zur Tafel kommen darf nur, wer einen Ausweis dafür hat. Den bekommen nur Menschen mit geringem Einkommen. Etwa 300 Ausweise sind laut Britta Sprenger derzeit ausgestellt.

Pullover für drei Euro

Zu Weihnachten geben die rund 15 Mitarbeiter der Tafel besondere Weihnachtstüten aus, die sie extra für die Festtage packen. Darin sind beispielsweise Kaffee oder Süßigkeiten. „Wenn die Leute hören, dass es die Tüten gibt, kommen komischerweise mehr zur Tafel als sonst“, sagt Sprenger und lacht. Auch die beiden Kundinnen freuen sich über die Tüten. Ein paar extra Lebensmittel, das reicht ihnen schon als Weihnachtsgeschenk.

Oft reicht ihnen das Geld aber nicht, um anderen Geschenke machen zu können. Ihren jeweils fünf Enkeln wollen die beiden Frauen trotzdem etwas schenken. Damit die Kinder nicht leer ausgehen, gehen sie zum Sozialkaufhaus der Caritas, das im gleichen Gebäude wie die Tafel ist. Eine der beiden zeigt von ihrer Jacke auf ihre Jeanshose und runter auf die Schuhe. „Das habe ich alles von dort“, sagt sie. In einer großen Halle gibt es alles, was es auch sonst in Kaufhäusern gibt: Kleidung, Bücher, Spielzeug, Möbel und mehr. Alles Spenden. Im Kaufhaus einkaufen kann jeder. Einen Ausweis braucht hier niemand.

Zu Weihnachten gibt es dort immer besondere Artikel, meistens sind es Deko-Artikel oder Geschirr, die in einem Glasanbau des Gebäudes stehen. Denn selbst wenn die Kunden wenig Geld besitzen: „Sie wollen’s schon schön haben“, sagt Mitarbeiterin Friederike Luft. Die Artikel sind sehr günstig. Pullover kosten um die drei Euro, Jacken je nach Qualität fünf bis sieben Euro. Oft ist es sogar Markenmode. Das hilft beim Geschenkekauf. Manche Kunden kommen auch auf sie zu und fragten nach einem bestimmten Artikel, weil sich den ein Kind wünscht, erzählt Friederike Luft.

Tafel-Ausweis als Stigma

Oft ist es aber ein Problem für die Kunden, ihren Kindern passende Geschenke zu kaufen, weil einfach das Geld fehlt.

Ulrike Herger, Sozialberaterin der Caritas, spricht häufig mit Leuten, die in finanzielle Not geraten und auf Hilfe von der Caritas angewiesen sind. „Vielen fällt es schwer, den Tafelausweis anzunehmen“, sagt sie. Ihnen komme der Ausweis wie eine Stigmatisierung vor. Gerade die Umstellung des Lebensstils falle ihnen schwer, erzählt die Sozialpädagogin. Zu Weihnachten ist das besonders schwierig, weil sie ihren Verwandten und Kindern trotzdem schöne Feiertage bereiten wollen.

Ohne die Caritas wäre das für die beiden Kundinnen an diesem Mittwoch nur schwer möglich. „Dafür möchte ich mich bei der Caritas tausendmal bedanken“, sagt eine von ihnen. Friederike Luft bekommt die Dankbarkeit der Menschen oft selbst zu spüren. Nämlich dann, wenn sie von ihren Kunden kleine Geschenke wie Schokolade bekommt. Solche Gesten rühren sie: „Gerade die, die am wenigsten haben, sind oft am großzügigsten.“

Um Großzügigkeit geht es auch bei Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte. In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag erscheinen Ebenezer Scrooge drei Geister, die ihm zeigen, worauf es im Leben ankommt und dass Geld nicht alles ist. Von da an beginnt Scrooge ein neues Leben. Er teilt seinen Reichtum mit anderen, wird großzügig und gutherzig. Am Ende stellt er selbst fest, dass Geben tatsächlich seliger ist als Nehmen.