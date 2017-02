2017-02-01 15:15:00.0

Wirtschaft Aichacher Unternehmen wollen Mitarbeiter fit halten

Sechs Firmen bilden den Gesundheitskreis. Er will sich mit Aktionen darum kümmern, dass seine Mitglieder fit bleiben. Was die Unternehmen dafür tun. Von Gideon Ötinger

Die Arbeit im Sitzen am Computer, im Stehen am Fließband oder beim schwer Schleppen auf der Baustelle – Arbeit strapaziert den Körper. Deshalb versuchen viele Betriebe, ihren Mitarbeitern mit Sport- und Fitnesskursen etwas Gutes zu tun. So ist es auch in Aichach.

Hier gibt es den Aichacher Gesundheitskreis, der aus sechs hiesigen Unternehmen besteht, die ihre Mitarbeiter zur Bewegung bringen möchten: Die Stadt Aichach, die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Merk Timber, Zenker, Julius Zorn (Juzo) sowie Mayer und Söhne. Im vergangenen Jahr verlieh der Gesundheitskreis erstmals einen Preis, um Mitarbeiter dieser Firmen für ihren Bewegungsdrang zu belohnen. In vier Monaten mussten sie 20 Mal mit dem Rad zur Arbeit kommen.

Für Gertraud Gaugenrieder von der Firma Merk Timber ist es wichtig, Sport im Betrieb anzubieten. Deshalb arbeite das Unternehmen derzeit daran, einen eigenen Gesundheitskreis ins Leben zu rufen, sagt sie. Merk Timber gehört zur Stuttgarter Baufirma Züblin, die selbst ein „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ eingeführt hat, um ihre Mitarbeiter fit zu halten. Dazu gehören Vorträge oder auch Augentraining.

Zwar bietet man laut Gaugenrieder noch keine Sportkurse an, dafür gebe es aber eine privat organisierte Laufgruppe von Mitarbeitern. Außerdem hat eine Krankenkasse einen Gesundheitstag im Unternehmen veranstaltet und darüber informiert, wie man Rücken und Bauch fit halten kann. Nicht nur einen Gesundheitstag, sondern gleich ein ganzes Gesundheitsjahr veranstaltete die Firma Juzo 2014. In dem Jahr gab es immer wieder Kurse oder Vorträge, um zu helfen, die Mitarbeiter fit zu halten. Zwar mache man zur Zeit keine speziellen Angebote, sagt Marion Huber von der Personalabteilung des Unternehmens. Dafür habe es aber in der Vergangenheit schon Gruppen für verschiedene Sportarten gegeben: Laufen, Walking, Pilates oder Yoga zum Beispiel. Die Mitarbeiter sind mit dem Angebot zufrieden. „Sie nehmen die Gruppen gut an“, sagt Huber. Nur sei es nicht immer einfach, solche Sportgruppen zu organisieren. Schuld daran sei der Schichtbetrieb. Sie könnte sich aber vorstellen, mit dem Aichacher Gesundheitskreis Sportgruppen zu gründen.

Besonders für den Rücken ist es wichtig, dass sich Mitarbeiter ausreichend bewegen, sonst drohen Bandscheibenvorfälle oder andere Beschweren. Bei Juzo sei das allerdings kein großes Thema, sagt Marion Huber. Im Unternehmen gebe es zudem höhenverstellbare Schreibtische, sodass ihre Kollegen auch mal im Stehen arbeiten können. Das schont den Rücken. Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen setzt dafür auf spezielle Stühle, verrät Mitarbeiterin Michaela Wachinger. In der Bank seien Rückenleiden kein großes Thema, sagt sie und ergäntz: „Gott sei Dank.“ Betriebssport gibt es bei dem Unternehmen noch nicht. Ähnlich wie die anderen Firmen setzte es in der Vergangenheit auf Kurse und Workshops mit einer Krankenkasse. Dabei wurde auch das Thema Stress behandelt und wie man damit umgeht.

Doch bald könnte es mehr geben, denn der Aichacher Gesundheitskreis versammelte sich im Januar und diskutierte neue Ideen. Dabei seien zwar noch keine konkreten Aktionen geplant worden, sagt Wachinger. Aber im März stehe schon die nächste Versammlung an. „Wir machen definitiv weiter“, verrät sie.