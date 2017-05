2017-05-16 14:30:00.0

Historische Themen Aichachs Geschichte entdecken

Am Internationalen Museumstag am Sonntag gibt es viele Führungen und eine Rallye für Kinder. Die Besucher erfahren, was zu einem Ritter gehört. Der Eintritt ist frei.

Gemütlich schlendern und historische Themen entdecken: Am Sonntag ist Internationaler Museumstag. Daran beteiligen sich auch das Wittelsbacher Museum und das Stadtmuseum in Aichach. Neben freiem Eintritt bieten die beiden Museen auch Führungen an.

Im Wittelsbacher Museum in Aichachs Unterem Tor stehen zwei besondere Führungen auf dem Programm. Um 14 Uhr heißt es: Der Ritter im Hochmittelalter – Kleidung, Ausrüstung und Bewaffnung. Ab 15.30 Uhr geht es ums (Über-)Leben in der Steinzeit: Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Jagdwaffen. Beide Museen haben an diesem Tag von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im Aichacher Stadtmuseum an der Schulstraße werden sechs Führungen angeboten, die jeweils eine halbe Stunde dauern. Um 14 Uhr referiert Hermann Plöckl über die Stadtgeschichte Aichachs. Um 14.30 Uhr informiert Horst Lechner über das Handwerk und seine Zünfte. Um 15 Uhr spricht Plöckl über die Volksfrömmigkeit. Lechners Themen um 15.30 Uhr sind Schule und Bildung. Um 16 Uhr beleuchtet Plöckl Aichach zwischen 1914 und 1950. Den Abschluss bildet um 16.30 Uhr eine Führung Lechners zum Thema: Aichach und die napoleonische Zeit. Für Kinder wurde eine Museumsrallye erarbeitet, die sieben Stationen im Wittelsbacher Museum und sieben Stationen im Stadtmuseum bietet. (AN)