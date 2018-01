2018-01-22 11:29:00.0

Kirche Aichachs Stadtpatron zur Ehre

Mit einer Prozession bekennen sich Stadtpfarrei und Kommune in Aichach zum heiligen Sebastian. Es gibt auch einen Ehrensalut

Aichach Seit 1320 wird der heilige Sebastian in der Stadt Aichach verehrt und als Stadtpatron angerufen. Um diese Tradition fortzusetzen, bewegte sich am gestrigen Sonntag nach einer feierlichen Andacht in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eine Schar von über 200 Gläubigen zur Sebastianskapelle an der Donauwörther Straße.

Stadtpfarrer Herbert Gugler fragte in seiner Festpredigt, was den Glauben des heiligen Sebastian auszeichnet und was den Glauben seiner Pfarreiangehörigen auszeichnen sollte. Nach Ansicht Guglers hat Sebastian das Wort Gottes in die Tat umgesetzt. Er zitierte den Jakobsbrief, in dem es heißt: „Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach“. Der Stadtpfarrer betonte: „Sebastian ist dem Menschen als Mensch begegnet und war besonders für die Schwachen der Gesellschaft da.“ Gugler hob auch das missionarische Wirken Sebastians hervor. Für den Glauben heute bedeute dies, dass der Glaube aus der Nische des Privaten heraus in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden solle.

ANZEIGE

Seit 1320 ist der Pestheilige nicht mehr aus der Stadtgeschichte wegzudenken. Festlich Prozessionen begleiteten den Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert in Aichach durch die Zeit. Nach alter Tradition wird die Figur des heiligen Sebastian, nackt an einem Baumstamm gebunden und mit Pfeilen durchbohrt, am Sonntag nach seinem Namenstag von der Stadtpfarrkirche über den Stadtplatz mit Gebet und Gesang zur Sebastianskapelle getragen.

Die Prozession führten gestern die Aichacher Vereine mit ihren Fahnen und die Geistlichkeit an. Stadtpfarrer Gugler trug eine Reliquienmonstranz mit. Fürbitten und Gebete sprach Stadtprediger Johannes Hube. In die Schar der Betenden reichten sich neben Bürgermeister Klaus Habermann auch einige Mitglieder des Stadtrates ein.

Die Aichacher Schützen haben zum Stadtheiligen eine besondere Bindung, haben sie ihn doch zu ihren Schutzheiligen erkoren. Schon seit alters her gab es nahe der Aichacher Sebastianskapelle einen Schießstand, wie auf dem alten Stich auszumachen ist. Am Sonntag feuerten die Königlich privilegierten Feuerschützen deshalb an der Kapelle einen Ehrensalut ab. Bei der 100-Jahr-Feier zur Wiedererrichtung der Bruderschaft im Jahr 1756 feierten die Aichacher Bürger ihre Sebastiansbruderschaft. Die Schützenkompanie tat sich dabei besonders hervor. Die große Sebastians-prozession, wie sie momentan von der Stadtpfarrei gepflegt wird, wurde 1985 anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums wiederbelebt. (ech)