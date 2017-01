2017-01-15 18:30:00.0

Anschluss Aindlinger gehen jetzt mit bis zu 100 Megabit ins Netz

Aindling hat schnelle Internet. Mehr als 1900 Haushalte sollen von der Verbindung ins Internet profitieren. Einige müssen weiter geduldig sein. Von Johann Eibl

Nicht nur Tomas Zinnecker hatte sich auf den Moment gefreut, in dem er gestern Nachmittag mit einem symbolischen Knopfdruck den schnellen Zugang auf die Datenautobahn startete. Zusammen mit dem Bürgermeister hatten auch sehr viele Bürger in der Marktgemeinde Aindling, die das Internet mittlerweile längst so nötig brauchen wie eine Telefonverbindung, seit Jahren darauf gewartet. Seit gestern stehen in den meisten Orten in dieser Kommune Anschlüsse bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) zur Verfügung. Über 1900 Haushalte sollen davon profitieren. Laut einer Mitteilung der Telekom ist das neue Netz so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos sowie das Speichern in der Cloud werde bequemer.

So ganz ungetrübt war die Freude in Aindling am Donnerstag nicht. Eine E-Mail der Deutschen Telekom, die am Mittwoch im Rathaus eintraf, stieß auf wenig Begeisterung. Denn damit steht fest, dass in dieser Gemeinde wider Erwarten noch nicht alle Lücken auf diesem Gebiet geschlossen worden sind. Dies solle „bald“ geschehen, hieß es dazu. Was konkret unter dieser Ankündigung zu verstehen ist, das wurde bei einer Besprechung im Sitzungszimmer bekannt.

ANZEIGE

Wann bekommt Neßlach einen schnellen Anschluss?

Tilo Kurz aus dem Bereich Technik der Telekom, versicherte, dass die Orte Hausen und Eisingersdorf bis zum 3. Februar ans schnelle Netz gehen könnten, vier Wochen später solle auch Weichenberg an der Reihe sein. Möglicherweise seien die restlichen Tätigkeiten auch schneller zu erledigen. Und was wird aus Neßlach? Dieses Thema ist noch nicht geklärt, es wird möglicherweise den Gemeinderat in absehbarer Zeit beschäftigen.

Tomas Zinnecker erklärte: „Wir sind sehr froh, dass die Telekom das hier eigenwirtschaftlich gebaut hat.“ Er machte sich stark dafür, dass auch die Menschen in Neßlach nicht vergessen werden: „Da brauchen wir noch keine 50 MB, 20, 25 oder 30 passen da auch.“ In Hausen, so war zu hören, liegen die Dämpfungen von Kupferkabeln derzeit noch weit auseinander. Monteure sollen dieses Problem beheben. Josef Gamperl, der Dritte Bürgermeister, wollte von den Fachleuten wissen, wie es denn in Sachen Internet weitergehe. Tilo Kurz merkte dazu an, diese Entwicklung könne man so wenig vorhersehen wie es bei den Computern der Fall war. In vier Jahren werde man über 100 MB hinausgehen; es war gar davon die Rede, dass bereits 1GB, also das Zehnfache davon, mittelfristig zur Debatte stünde.

Glasfaser bis ins Haus in neuem Baugebiet

Außerdem wurde bei dem Termin am Donnerstag betont, dass diese Maßnahme die Kasse von Aindling mit keinem Cent belasten werde. „Es ist wirtschaftlich für uns, wir können es kostenneutral bauen“, so Tilo Koch. Was die Investition in finanzieller Hinsicht für die Deutsche Telekom bedeutet, konnte er auf AN-Nachfrage zunächst nicht beantworten: „Ich weiß es wirklich nicht.“ Man könne aber von einer Million Euro ausgehen. Walter Krenz, der Leiter der Verwaltung in Aindling, erinnerte daran, dass die drei Gemeinden, die zur Verwaltungsgemeinschaft Aindling gehören (also auch Todtenweis und Petersdorf), für ein Förderprogramm auf Bundesebene angemeldet wurden. Dabei geht es um die Generalplanung, gerade auch im Tiefbau.

Zinnecker sprach das neue Baugebiet an, das in Aindling zwischen der Mittelschule und dem Gelände des TSV Aindling geplant ist. Dort werde die Telekom „sehr wahrscheinlich Glasfaserkabel bis ins Haus“ verlegen. Josef Gamperl wollte wissen, in welchem Zeitraum Reparaturen an den neuen Einrichtungen erledigt werden. Schließlich sei einem Unternehmen ein Schaden von 20000 Euro entstanden, weil es einige Tage ohne Anschluss geblieben war. Das hänge stets davon ab, welche Maßnahmen erforderlich werden, so Kurz. Andreas Grüneberg von Axikom in Aichach riet dazu, vor einer Umstellung des Anschlusses erst bei ihm anzurufen: „Wir kommen gerne vorbei.“