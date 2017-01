2017-01-25 16:57:00.0

Versammlung Aindlings Feuerwehr hat neue Führung

Wahlen gehen unproblematisch über die Bühne. Angereist ist auch eine Delegation aus Fürstenfeld. Für einen Aktiven gibt es eine Auszeichnung

Aindling Mit einer neuen Führung geht die Freiwillige Feuerwehr Aindling in die Zukunft (siehe Infokasten). Die Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Neben 57 Mitgliedern waren dazu Bürgermeister Tomas Zinnecker, Kreisbrandrat Ben Bockemühl und von der Partnerwehr aus Fürstenfeld in der Steiermark (Österreich) Kommandant Gerald Derkitsch, Stellvertretender Kommandant Roland Kracher und Toni Feiertag vom Küchen- und Versorgungszug gekommen.

Vorsitzender Hermann Schmid listete zunächst die Höhepunkte des vergangenen Jahres auf. Besonders ging er auf den Besuch der Partnerfeuerwehr aus Fürstenfeld ein. Die Freundschaft bestehe jetzt seit mehr als 58 Jahren und sei intensiver denn je. „Wir sind wie eine große Familie und die Zeit zusammen vergeht immer viel zu schnell“, sagte Hermann Schmid.

Unter anderen standen eine Fortbildungsveranstaltung in der Feuerwehrschule Geretsried sowie ein gemeinsamer Kameradschaftsabend im Feuerwehrgerätehaus auf dem Programm. Ein weiterer Höhepunkt war die Hochzeit von Kristina und Dominik Neumeyer. Neben acht Riesentraktoren – der Bräutigam hat seinen dienstlichen Hintergrund bei diesen Riesengefährten –, standen auch die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Kühbach und Aindling parat. Schmid sagte, dass dafür keine große Organisation nötig war. „Eine Feuerwehr braucht sich nicht abzusprechen, sondern funktioniert einfach. Das ist Feuerwehr und Kameradschaft“, schwärmte Schmid.

In fünf Vorstandssitzungen seien neben Planungen unter anderem für das Marktfest Aindling auch wichtige Beschlüsse getroffen worden. Ramona Dermühl berichtete von einem positiven Kassenstand.

Kommandant Sebastian Rieder berichtet von zurückgehenden Einsätzen. Er ging näher auf die Evakuierung am 1. Weihnachtsfeiertag wegen des Bombenfunds in Augsburg ein. Erfreut zeigte er sich hier besonders darüber, dass trotz der Teilnahme von 16 Kameraden an der Evakuierung eine beachtliche Stärke in Aindling vorhanden war und den Gemeindeschutz sicher stellte.

Peter Witzenberger berichtete über 176 Einsätze der First Responder und somit einer Steigerung der Einsatzzahlen um zehn Prozent.

Ein herzliches Dankeschön gab es von Bürgermeister Tomas Zinnecker an die scheidenden Vorstandsmitglieder und an die gesamte Wehr für die stets gute Zusammenarbeit. Weiter bat er darum, dass weiter fleißig der Dienst am Nächsten getan wird. Bevor er das Wort weiter gab, bedankte er sich beim Zweiten Kommandanten Andreas Ehleider für die Erstellung des Feuerwehrbedarfsplans der Freiwilligen Feuerwehr Markt Aindling. Er überreichte ihm einen Teller mit dem Wappen der Marktgemeinde sowie einen Umschlag mit einem Geldbetrag.

Von der Kreisführung mit Kreisbrandrat Ben Bockemühl wurden mit Blick auf die bevorstehenden Neuwahlen keine Bedenken gezeigt, „da es in Aindling einfach funktioniert“. Gerald Derkitsch, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeld, überbrachte die besten Wünsche von den Kameraden der Partnerwehr in der Steiermark.

Vor den Neuwahlen stand noch eine Satzungsänderungen auf dem Programm. Wesentliche Punkte waren die Vorstandszusammensetzung, die Vertretungsregelung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden, der Vereinsausschluss, der Wahlmodus First Responder Fachbereichssprecher, Umlaufbeschluss, Eintrittsalter, Ehrenordnung und Gleichstellungsklausel. (AN)