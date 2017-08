2017-08-06 12:05:00.0

Prozess Aktienmühle hat mit Klage gegen Stadt Aichach Erfolg

Verwaltungsgerichtshof in München erklärt Bebauungsplan „Zwischen Bahnhofstraße und Donauwörther Straße“ für unwirksam. Stadt überlegt, wie es weitergeht Von Claudia Bammer

Es ist wohl das aufwendigste Bauleitverfahren, das die Stadt Aichach jemals abgewickelt hat: Acht Jahre hat es gedauert, den Bebauungsplan „Zwischen Donauwörther Straße und Bahnhofstraße (Nr. 56)“ aufzustellen. 2014 fasste der Stadtrat den Satzungsbeschluss, der am Ende des Verfahrens steht. Rechtskräftig wurde der Bebauungsplan jedoch bis heute nicht. Und wird es auch nicht. Am Freitagnachmittag hat der Verwaltungsgerichtshof in München den Bebauungsplan für unwirksam erklärt. Das bestätigt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann auf Anfrage.

Dass der Bebauungsplan ein Fall für die Gerichte werden wird, damit hatte man bei der Stadt von Anfang an gerechnet. Den Anstoß für die Bauleitplanung hatten Pläne von Adolf Fronhofer, Vorstand der Aktienmühle, gegeben, in dem Bereich ein Fachmarktzentrum anzusiedeln. Dagegen sprachen in den Augen der Stadt der Schutz des innerstädtischen Handels, die Lage im Überschwemmungsgebiet und die Pläne für den Hochwasserschutz und den Grünzug an der Paar.

Mit dem Bebauungsplan sollte der Bereich städtebaulich geordnet werden. Die Stadt Aichach wollte sowohl die Entwicklungsmöglichkeiten für die Unternehmen dort sichern – neben der Aktienmühle zum Beispiel auch der Landhandel Reitberger und Aldi –, als auch die Belange der Wohnbebauung in der Nähe vertreten. Der Bereich zwischen Bahnhof und Donauwörther Straße, zu dem auch das markante Baywa-Gebäude gehört, wurde im Laufe des langwierigen Verfahrens abgetrennt.

Jetzt ist die jahrelange Arbeit hinfällig. Fast zwei Stunden wurde am Freitag verhandelt. Für ihr Urteil führte die Kammer zum einen einen formellen Grund an: Bei der Bekanntmachung der Satzung hätten alle Blätter unterschrieben und mit einer Bindschnur wie eine Urkunde zusammengeheftet sein müssen, berichtet Habermann. Ein entsprechendes Urteil sei am Verwaltungsgerichtshof 2016 ergangen. Der Satzungsbeschluss erging 2014. „Am Ende scheitert es an einem Bändchen“, so Habermann.

Der zweite Grund war materieller Natur: Das Gericht habe festgestellt, die für die Erweiterung der Aktienmühle vorgesehenen Flächen seien zu groß, um als untergeordnete Teile zu gelten. „Das ist der größte Treppenwitz“, kommentiert das Habermann. Die Stadt habe die Flächen eigens so ausgewiesen, damit die Aktienmühle ausreichend erweitern könne. „Im Prinzip ist es unsere Großzügigkeit, die uns zum Nachteil gereicht.“

Wie der Bürgermeister weiter berichtet, habe das Gericht Fronhofer eindringlich darauf hingewiesen, dass es angesichts der großzügigen Erweiterungsflächen in seinem Interesse sein könnte, nicht an der Klage festzuhalten. Dann hätte man in einem sogenannten Heilungsverfahren die Fehler des Bebauungsplans bereinigen können.

Auch nach einer Sitzungsunterbrechung hielt Fronhofer aber an seiner Klage fest. Er begründete das gegenüber unserer Zeitung mit dem Ziel seiner Klage. Es gehe nicht nur um die Aktienmühle, sondern auch darum, die weiteren Flächen nutzen zu können: Die Fläche des Bebauungsplangebiets gehört bis auf einen Streifen entlang der Paar zwischen Bahnhofstraße und Aldi der Aktienmühle. Sie gilt als Außenbereich im Innenbereich. „Ob das in Stein gemeißelt ist, muss man sehen“, sagt Fronhofer. Er sieht das Urteil deshalb nur als Zwischenstation, betont aber, er wolle eine einvernehmliche Lösung finden, von der die Aktienmühle und die Stadt profitieren.

Habermann sagt, bei der Stadt werde man nun erst einmal beraten, wie man mit dem Urteil umgehen will. Sprich: Ob erneut ein Bebauungsplanverfahren in Angriff genommen wird oder nicht. Revision gegen das Urteil ist nicht möglich.