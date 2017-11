2017-11-01 17:14:00.0

Polizei Alarm schlägt in Aichach Einbrecher in die Flucht

Unbekannter bricht Terrassentür bei Haus am Jakobiweg auf und flüchtet. Die Polizei fahndet sofort mit mehreren Streifen nach ihm - aber erfolglos.

Ein bislang Unbekannter hat am Dienstag (Reformationstag) gegen 17.55 Uhr versucht, in Aichach in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Das berichtet die Polizei.

Der Täter brach an dem Haus im Jakobiweg mit brachialer Gewalt eine Terrassentüre auf. Daraufhin schlug die Alarmanlage des Hauses an. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt, so die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Der Schaden an der Terrassentüre wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei wegen der jetzt wieder früher einsetzenden Dämmerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Sie gibt folgende Verhaltenstipps:

l Achten Sie auf verdächtige Fahrzeuge und fremde Personen in Ihrem Wohnumfeld.

l Sprechen Sie Verdächtige nicht selbst an, sondern notieren Sie stattdessen Autokennzeichen, Aussehen, Kleidung und informieren Sie umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110. (bac)

