2017-07-19 19:30:00.0

Polizei Alkoholexzesse im Schlosspark

Eine Gruppe von sieben jungen Leuten feierten bis in die Nacht. Anwohner beklagten sich über den Lärm. Das half zuerst nicht.

Feiernde junge Leute traf die Polizei in der Nacht zum Mittwoch in der Grünanlage beim Schloss an. Zunächst hatten sich Anwohner gegen Mitternacht über laute Musik beschwert, woraufhin wieder Ruhe einkehrte. Als die Beschwerden aber gegen 3 Uhr wieder losgingen, beendete die Polizei die Party. Sieben junge Erwachsene und Jugendliche wurden angetroffen, von denen einige betrunken waren. Bei einer 17-jährigen Schülerin wurden sogar 2,7 Promille festgestellt. Die Eltern der Jugendlichen wurden verständigt. Auf alle kommt nun eine Bußgeldanzeige der Stadt Friedberg zu.