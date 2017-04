2017-04-29 06:58:00.0

Verkaufsoffener Sonntag Am Wochenende ist richtig was los in Aichach und Umgebung

Überall im Landkreis werden die Maibäume aufgestellt. Aichach feiert ein Street- Food-Festival und Ecknach das 1200. Jubiläum

Langeweile am langen Wochenende? Das kann im Wittelsbacher Land nicht passieren. Denn überall in der Region feiern die Menschen in diesen Tagen in den Mai. In Dutzenden Orten werden Maibäume aufgestellt. Außerdem feiern die Ecknacher ihr 1200. Jubiläum, es gibt Rabatte beim Fußballgolfen, und im Kletterwald in Scherneck und in Aichach wird während des verkaufsoffenen Sonntags mit einem Street-Food-Festival die Kunstmeile eröffnet.

Street-Food-Festival Die Aktionsgemeinschaft Aichach (AGA) hat zum 40. Jubiläum ein Street-Food-Festival auf die Beine gestellt. Beim verkaufsoffenen Sonntag in Aichach am 30. April von 10 bis 19 Uhr sind dann in der Innenstadt etwa 30 Stände aufgebaut, an denen heimische Spezialitäten und internationale Gerichte angeboten werden. Für die kleinen Besucher steht an diesem Tag ein Märchenzelt bereit, und die Molkerei Weihenstephan bringt die Aktionsfläche der Weißblau-im-Herz’n-Tour mit nach Aichach. Stand-up-Fitness führt am Sonntag Tänze vor. Die Geschäfte haben von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Um 12.30 Uhr wollen der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann und die Spargelkönigin Isabella I. zusammen mit dem Vorstand der AGA die Spargelsaison eröffnen. Mit den Aichacher Stadtmusikanten wird anschließend unabhängig vom Wetter in den Mai gefeiert. Das ist auch nach Geschäftsschluss im Festzelt am Oberen Stadtplatz mit „Berabecka Boandl-Bräu“ und an der Bar möglich. „Voice Beinand“ von Uli Mill wird im Festzelt erwartet.

Aichacher Kunstmeile 24 Künstler aus der Region präsentieren in mehreren Geschäften in Aichach ab Sonntag ihre Werke im Rahmen der diesjährigen Kunstmeile. Neu dabei sind Nicole Mahrenholtz, Maria Kolbinger, Claudia Neumüller und Philipp Pitzl. Damit ist die Ausstellung etwas größer als 2016. Zu sehen sind die Werke zum ersten Mal jetzt auch bei Madame Dessous, Müller Uhren und Optik und im Trachtengeschäft Gwandhaus. Insgesamt 20 Geschäfte stellen ihre Räume zur Verfügung, außerdem sind Kunstwerke im Außenbereich vor dem Maibaum zu sehen, vor dem Stadtbrunnen und vor Farben Hoberg. Um 11.30 Uhr ist Vernissage im Rathaus. Hier wurde eine Gemeinschaftsausstellung aufgebaut. Die Kunstmeile endet am 28. Mai.

1200-Jahr-Feier in Ecknach Im Aichacher Ortsteil Ecknach gibt es noch mehr Gründe zu feiern. Die Einwohner begehen den 1200. Geburtstag ihres Stadtteils. Am heutigen Samstagabend findet um 18 Uhr ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Weihbischof Florian Wörner statt, danach beginnt der Festabend in der Schulturnhalle mit Grußworten und einem Festvortrag von Professor Wilhelm Liebhard. Musik kommt von „Tom und Flo“. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Segnung der restaurierten Fahnen der freiwilligen Feuerwehr und des Kriegervereins. Danach ist Zeit für das Dorffest in der Schulturnhalle mit Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Ab 19 Uhr unterhält Comedian Chris Boettcher die Gäste in der Schulturnhalle, Karten gibt es bei Elfriede van Tricht unter Telefon 08251/826900. Am Montag wird um 11 Uhr der Maibaum beim Gasthof Gutmann mit Blaskapelle aufgestellt. Anschließend gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen im Schulhof oder in der Turnhalle.

Aktionstage in Scherneck Die Leser unserer Zeitung können an den zwei Aktionstagen am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr mit den entsprechenden Coupons auf den heutigen Anzeigenseiten bis zu 50 Prozent sparen: Rabatte gibt es beim Fußballgolf, im Kletterwald und im Schlossstüberl. Im Rehlinger Soccerpark ist der FC Augsburg mit einem Stand vertreten. Die lebensgroße Zeitungsente Paula Print verteilt Gummibärchen, und die Besucher können sich in FCA-Kleidung oder Kletterausrüstung fotografieren lassen und die Fotos oder eine eigene Titelseite der Zeitung mit nach Hause nehmen. (kabe, ech)