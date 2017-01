2017-01-22 12:30:00.0

Kirche An der Maria-Aich-Kapelle nagt der Zahn der Zeit

Das Wallfahrtskirchlein bei Oberbernbach muss saniert werden. Untersuchungen haben Schäden am Mauerwerk und insbesondere am Altar zutage gebracht. Von Erich Echter

Der Zahn der Zeit hat an der Bausubstanz des kleinen Wallfahrtskirchleins Maria Aich, besonders aber am Altar, seine Spuren hinterlassen. Im Frühjahr 2016 wurden intensive Untersuchungen am Altar durchgeführt. Sie förderten erhebliche Mängel zutage.

Sinn der Untersuchung war es, den Maßnahmenumfang auszuloten und ein Bearbeitungskonzept für den Altar zu erstellen. Für die Untersuchungen hat die Kirchenverwaltung 4450 Euro investiert.

Der sechssäulige Altar ist ein Werk von Lorenz Sedlmayr, angefertigt in den Jahren 1699/1700 mit einer Kopie der Ettaler Muttergottes. Der Altar hat durch sein Alter und durch unsachgemäße Veränderungen der Drucklast an der Konstruktion bei den Renovierungsarbeiten 1970/74 statische Schwachpunkte. Die äußere linke Säule neigt sich nach hinten. Am Mensatisch (Altartisch) bildeten sich größere Fugen. Durch die verschiedenen Bearbeitungen entstanden uneinheitliche Fassungsstufen (Bemalungen). Die zentrale Nische mit dem Gnadenbild zeigt Abplatzungen.

Spezielle Belüftung des Kirchraums

Besonders schwer wiegt, dass bei der Renovierung 1970 der Giebelaufsatz des Altars aus dem ursprünglichen Bereich entfernt wurde. Er wurde nicht mehr am angestammten Platz angebracht, sondern nach vorne versetzt. Dabei entstand ein erhöhter Druck auf verschiedene Bauteile, der Säulen aus der Verankerung löste. Die kleine Glocke, die einmal im Türmchen der Kapelle hing, befindet sich im Depot des Aichacher Stadtarchivs. Nach der Reparatur des Sprunges im Glockenkörper könnte sie wieder zum Gebet rufen.

Laut Kirchenpfleger Helmut Weiß liegen die geschätzten Kosten der Fachleute für die gesamten Arbeiten bei 40.000 Euro. Ob das ausreicht, wird von der Kirchenverwaltung allerdings bezweifelt. Der gesamte Altar muss abgebaut werden, um auch an den alten Eichenstumpf zu kommen, an den der Hollenbacher Lehrersohn Wilhelm Gastl Ende des 17. Jahrhunderts einen kleinen Kupferstich der Gottesmutter geheftet hat.

Erst dann wird man sehen, was noch alles in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist sich Weiß sicher. Um Schäden nach der Renovierung zu minimieren, hat man eine spezielle Belüftung des Kirchenraumes ins Auge gefasst. Am Eingangsbogen zieht sich ein langer Riss durch das Mauerwerk. Der Wunsch des Kirchenpflegers wäre es, die Sanierung der Maria-Aich-Kapelle mit den Arbeiten an der alten Pfarrkirche Johannes der Täufer zu verbinden. Die Pfarrkirche war bis 1982 die Gebetsstätte der Oberbernbacher. Dann verwirklichte der damalige Pfarrherr von Oberbernbach und Ecknach, Geistlicher Rat Johannes Sosnik, seinen Plan für eine neue Kirche.

Geschätzte Kosten von 400.000 Euro

Am 12. Dezember 1982 weihte Bischof Josef Stimpfle den umgebauten Pfarrstadl als neues Gotteshaus Von der Geburt Christi. Die alte Pfarrkirche geriet danach etwas in Vergessenheit. Momentan ist das denkmalgeschützte Gotteshaus ohne Altäre und Kirchenbänke. „Ich könnte mir vorstellen, dass man in die alte Pfarrkirche die Altäre wieder einbaut, die beim Schreinermeister Hermann Merz eingelagert sind“, sagt Weiß. Die Bänke seien aber nicht mehr auffindbar. „Die könnten durch Stühle ersetzt werden“, so der Kirchenpfleger. Die Kosten werden auf rund 400.000 Euro geschätzt.

In den nächsten Monaten will der Kirchenpfleger mit Fachleuten der Diözese Augsburg und dem Denkmalamt das Gespräch suchen. Das gesamte Konzept will Weiß bald in der Pfarrei vorstellen. Mit üppigen Zuschüssen der öffentlichen Hand, der Denkmalpflege und der Diözese sei nicht zu rechnen. Weiß hofft deshalb auf Spenden. Mit dem Pfarrstadel als zusätzliches Gotteshaus hat der „Baumeister Gottes“, wie man Sosnik nannte, ein kostenintensives Erbe hinterlassen. Die Oberbernbacher Kirchengemeinde trägt die Baulast für drei Gotteshäuser, den Pfarrstadel, die Maria-Aich-Kapelle und die alte Pfarrkirche Johannes der Täufer.