2016-12-22 05:30:00.0

Prozess Angeklagt: Mann beißt Mann

Zwei Arbeitskollegen geraten bei Grillfeier in Streit. 30-Jähriger verletzt 46-Jährigen am Oberarm und wird angeklagt. Was der Richter im Selbstversuch testet Von Gerlinde Drexler

Amtsgericht Aichach Prozess Gerichtsverhandlung Anklage Gericht Foto: Katja Röderer