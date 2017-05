2017-05-01 17:58:00.0

Freinacht Anhänger-Versammlung vor der Kirche in Walchshofen

Der Scherz von Unbekannten bewegt sich im Prinzip im Rahmen. Warum er dennoch Böse hätte enden können und welche Überraschung die Friedberger erlebten

Die Freinacht zum 1. Mai ist im Landkreis Aichach-Friedberg nach Angaben der Polizei eher ruhig verlaufen. Im Aichacher Stadtteil Walchshofen sind allerdings zahlreiche Autoanhänger verzogen und an der Kirche abgestellt worden. Die Aichacher Polizei spricht von mindestens fünf Anhängern. Im Prinzip bewegte sich der Spaß zwar im Rahmen des Brauchtums. Allerdings hätte er auch ein Böses Ende finden können, so die Polizei. Zumindest bei einem zwei Tonnen schweren, fünf Meter langen Anhänger, der sogar unter die Bahnunterführung hindurch transportiert worden ist. Wenn sich so ein schweres Gefährt selbstständig mache, sei das äußerst riskant für die Betreffenden, warnt die Polizei.

Beschwerden gab es außerdem nur noch aus dem Aichacher Griesbeckerzell, wo bei einer Familie mehrmals in der Nacht geklingelt wurde. In Friedberg schäumte der Marienbrunnen über. (AN)