2018-01-14 09:04:00.0

Aichach-Friedberg Anna und Jakob sind die beliebtesten Vornamen

Im Standesamtsbezirk Aichach setzen die Eltern die Favoriten des Vorjahres jetzt an die zweite Stelle des Namens. Geburtenzahl steigt auf 379 Von Katja Röderer

Anna und Jakob haben 2017 das Rennen gemacht. Acht Mädchen und acht Buben haben diese Vornamen im vergangenen Jahr im Standesamtsbezirk Aichach erhalten. Allerdings sind die Abstände zu den zweitplatzierten Namen dieses Mal gering.

Sieben Eltern entschieden sich 2017, ihre Töchter Magdalena zu nennen, sechs Mädchen bekamen den Namen Sophia. Es folgen Namen wie Emilia, Leni und Marie, die jeweils fünf Mal vergeben wurden. Bei den Buben haben sich sieben Eltern für den Namen Paul entschieden, jeweils sechs Mal wurden Felix, Lukas und Simon als Vornamen ausgewählt.

Insgesamt verzeichnete das Aichacher Standesamt erneut eine steigende Anzahl an Geburten. 379 Buben und Mädchen kamen hier 2017 zur Welt, im Jahr davor waren es 315. Ein Grund für diesen Anstieg dürfte die Schließung der Geburtshilfestation in Schrobenhausen vor etwa eineinhalb Jahren sein. Zum Standesamtsbezirk Aichach gehören auch Hollenbach, Schiltberg, Kühbach, Obergriesbach, Sielenbach und Adelzhausen. Gezählt werden grundsätzlich alle Kinder, die in diesem Bezirk geboren wurden, auch wenn sie später gar nicht hier leben.

Die Mehrzahl der Eltern beließen es bei nur einem Vornamen. 144 neue Erdenbürger haben hingegen einen zweiten Vornamen bekommen, sieben, vor allem männliche Nachkommen, erhielten drei Vornamen und ein Mädchen hat jetzt noch einen vierten. Bei den Buben ist Josef der beliebteste zweite Vorname. Er wurde sechs Mal vergeben und war im vergangenen Jahr noch der beliebteste erste Vorname im Standesamtsbezirk. Es folgen Anton, Georg und Maximilian, die jeweils drei Mal als zweiter Vorname ausgewählt wurden. Bei den Mädchen führt Marie die Hitliste der zweiten Vornamen an, neun Eltern haben sich dafür entschieden. Maria, der Spitzenreiter des Jahres 2016, wurde acht Mal an zweiter Stelle vergeben, Katharina, Magdalena und Sophie noch jeweils drei Mal.

Trauungen Gesunken ist die Zahl der Eheschließungen im Aichacher Standesamtsbezirk. 159 Paare schlossen 2017 den Bund fürs Leben, das sind 13 weniger als im Vorjahr. Außerdem ließen zwei gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebenspartnerschaften offiziell eintragen, 2016 waren es drei.

Gestorbene 289 Menschen sind im vergangenen Jahr im Standesamtsbezirk Aichach gestorben. Im Jahr davor waren es 273.

Kirchenaustritte Leicht gesunken ist die Zahl der Kirchenaustritte, die dem Standesamt gemeldet wurden. 161 waren es 2015 und 158 im Jahr 2016. Im vergangenen Jahr haben nun 156 evangelische oder katholische Christen der Kirche den Rücken gekehrt. Welcher Konfession diese Menschen angehörten, ist statistisch nicht erfasst.