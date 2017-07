2017-07-29 10:57:46.0

Obergriesbach Anwohner wirft großen Stein auf vorbeifahrendes Auto

Im Kreis Aichach-Friedberg ist ein Anwohner ausgerastet: Der 67-Jährige ärgert sich über angebliche Raser - und greift laut Polizei zu drastischen Mitteln.

In Obergriesbach (Kreis Aichach-Friedberg) hat ein Anwohner einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Wie die Polizei mitteilt, muss der 67-jährige Tatverdächtige nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Der Stein traf am Freitagabend in der Straße Am Hang die Windschutzscheibe und Motorhaube der AMG-Mercedes-Limousine eines 23-Jährigen. Der keilförmige Stein ist laut Polizei etwa 20 Zentimeter lang und wiegt ungefähr 1,5 Kilogramm.

ANZEIGE

Der Fahrer und seine drei Mitfahrer stiegen nach dem Vorfall aus dem Auto und wurden nach Angaben der Polizei lautstark von dem Anwohner beschimpft, der sich mit einem Holzstiel in der Hand auf der Straße befand. Die Männer filmten die Szenen.

Zu seiner Verteidigung sagte der Anwohner den Polizeibeamten, dass das stark motorisierte Auto durch ein Wohngebiet gerast sei. Daraufhin sei es "zur Eskalation gekommen". Er muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. AZ