2017-07-31 20:50:00.0

Polizeireport Anzahlung kassiert und nicht geliefert

Betrüger bietet bei Ebay ein Auto an. Die Übergabe soll in Laimering sein. Wie die Geschädigten ihn ausfindig machten.

Durch die Sherlock-Holmes-reife Mithilfe einer Familie aus dem Niederbayrischen konnte ein 28-jähriger Ebay-Betrüger aus dem Landkreis festgenommen werden. Der Käufer interessierte sich für einen Citroën, der bei „Ebay-Kleinanzeigen“ zum Verkauf angeboten worden war. Nach einer Anzahlung von 1000 Euro reagierte der Betrüger zwei Wochen lang auf weitere Kontaktaufnahmen nicht mehr. Die 21-jährige Tochter des Geschädigten nahm nun Kontakt mit dem Kriminellen auf und zeigte auch Interesse an dem Citroën. Ja, das Auto sei noch zu haben, meldete der Anbieter und verlangte 800 Euro Anzahlung.

Übergabe inLaimering vereinbart

Die Tochter wickelte den Betrüger um den Finger und vereinbarte am Freitag die Übergabe des Geldes in Laimering. Vater und Tochter fuhren nun extra von weit her an und informierten die Polizei über den Vorfall, um dem Kriminellen das Handwerk zu legen. Abends gegen 18 Uhr konnte der 28-Jährige vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er nach der Identitätsfeststellung wieder entlassen, da er einen festen Wohnsitz hat.