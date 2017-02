2017-02-03 08:57:00.0

Medizinische Versorgung Apotheken: Zusatzdienst fällt werktags weg

Diesen speziellen Service in Aichach gibt es jetzt nur noch am Wochenende

Eine neue Regelung greift seit Anfang Februar beim Apotheken-Notdienst im Raum Aichach. Erhalten bleibt zwar der klassische nächtliche Notdienst. Allerdings gibt es die bisher gewohnten Zusatzdienste an den Werktagen nicht mehr. Sie waren für den Raum Aichach eingerichtet, wenn eine Apotheke in Schrobenhausen Notdienst hatte.

War das der Fall, hatte auch eine Apotheke in Aichach während der Woche von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet. Das ersparte den Patienten längere Anfahrtswege.

Die Apotheken sind in sogenannte Notdienstkreise, die sich bei den Notdiensten abwechseln, eingeteilt. Aichach ist in einem solchen Kreis zusammen mit Kühbach, Pöttmes sowie Schrobenhausen und Ehekirchen aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen zusammengefasst. Die Apotheken in Aichach sowie die Markt-Apotheke in Kühbach wechselten sich bisher werktags mit Zusatzdiensten ab, sobald eine Apotheke in Schrobenhausen für den Notdienst eingeteilt war.

Laut Auskunft von Kathrin Perl, Leiterin der Abteilung „Dienstbereitschaft und Rezeptsammelstelle“ bei der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) ist aus Sicht der BLAK eine Versorgung mit Arzneimitteln in Aichach unter der Woche gewährleistet. Denn die Apotheken in der Stadt haben bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Damit ist aus Sicht der BLAK die Arzneimittelversorgung sichergestellt.

Zusatzdienste wird es deshalb ab sofort nur noch am Wochenende geben. Sie bleiben wie bisher: samstags von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12.30 und 17 bis 19 Uhr.

Die jeweils diensthabende Apotheke im Notdienstkreis Aichach-Schrobenhausen ist wie bisher auf der Serviceseite der Aichacher Nachrichten aufgeführt. (drx)