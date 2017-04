2017-04-07 13:20:00.0

Konzert Applaus für junge Musiker der Aichacher Musikschule

Mehr als 70 Schüler begeistern das Publikum mit einem abwechslungsreichen Frühlingskonzert Von Edith Calabró

Aichach Mehr als 70 Schüler der städtischen Musikschule zwischen sechs und 82 Jahren haben mit ihrem Frühlingskonzert in der Aula der Grundschule Nord begeistert. Den Auftakt machte das Querflötenensemble mit dem Allegretto Moderato „Das Huhn, der Kuckuck und der Esel“ von Franz Hoffmeister. Zwei der Interpretinnen, Debora Bäumle und Ramona Binzer, haben außerdem zum zweiten Mal den Musikschulwettbewerb der Realschule gewonnen.

Humorvoll führte Musiklehrer Mike Prestele durch das Programm, das klassische und moderne Werke, Balladen, Musicals, Spirituals und lateinamerikanische Musik beinhaltete. Großen Stellenwert nimmt die Orchester- und Ensemblearbeit an der Musikschule ein, wodurch Teamfähigkeit und Selbstvertrauen der Musiker gestärkt werden sollen.

ANZEIGE

Das Gitarrenensemble unter Leitung von Dieter Zymara und das Kontrabassduett zeigten dies mit akkuratem und harmonischen Zusammenspiel. Das Cello-Ensemble unter Leitung von Friederike Scheller spielte den Tango „El Choclo“ von Angel G. Villoldo und den Tango „Bolero“ von Ernst-T. Kalke. Leidenschaft, Dramatik und lateinamerikanisch Raffinessen wurden schwungvoll interpretiert.

Am Klavier überzeugte Michelle Schäfer mit der „Fantasie in d-Moll“ von Wolfgang A. Mozart mit Ausdruck und Fingerfertigkeit. Trompeter Luca Ostermeier, von Diana Vitkovska auf dem Klavier begleitet, spielte „Fun for Trumpet Nr.1“ von Ted Huggens mit Präzision. Die Violinistin Agnes Schmid präsentierte „Cantabile“ von Niccoló Paganini. Ein Novum ist der Unterricht für Veeh-Harfe. Sie gilt als Einstiegsinstrument für Musikliebhaber im dritten Lebensabschnitt. Mit dem Stück „Blumenwiese“ ihrer Lehrerin Dorothée Fröller brachten vier Seniorinnen mit Hingabe die Saiten zum Klingen. Das Spiel in der Gruppe und der Auftritt mit den jungen Musikern bereitete ihnen sichtlich Freude.

Das Jugendblasorchester unter Leitung von Eduard Augsburger beendete den ersten Teil des Abends mit einem klanggewaltigen Medley des „Phantom of the Opera“ von Andrew L. Webber. Die jungen Musiker beherrschten auch leise Töne auf dem Klangspektrum.

Höhepunkt des Abends war die Interpretation des Spirituals „Jericho“, arrangiert von James Curnow, dargeboten vom Trompeten-Ensemble, Michael Reichhart am Klavier, Jörg Wallmüller am Schlagzeug und Johann Pramberger an der Gitarre. Der erste Teil wurde im klassischen Stil vorgetragen, zu sehen auch an den weißen Hemden der Musiker mit Fliege. Vor dem zweiten Teil flogen die Fliegen mit Schwung auf den Boden, coole Sonnenbrillen und langes Haar zierten nun die Musiker. Nun folgte eine Version im Jazz-Rhythmus, gespielt mit technischer Perfektion. Summertime aus „Porgy and Bess von Geroge Gershwin“ präsentierte Mike Prestele mit dem Saxquartett (Sopran, Alt, Tenor und Bariton) im kontrastrierenden Tonumfang. Tizian Pollanka, der normalerweise Altsax und Klarinette spielt, hat sich in kürzester Zeit mit dem Sopransaxofon, vertraut gemacht.

Solistisches Highlight des Abends war das anspruchsvolle Stück“ Tico Tico“ von Zequinha Abreu, das Tizian Pollanka, diesmal am Altsax, souverän meisterte. Er wurde von seinem Bruder Korbinian am Klavier begleitet.

Unüberhörbar, treffsicher und mit wechselnden Rhythmen interpretierten die Schüler des Schlagzeugensembles „Drum Gang“ die pointierte Eigenkomposition ihres Lehrers Jörg Wallmüller „Wake up!“. Sängerin Johanna Deisser mit ihrer Band „Laic“ überzeugte das Publikum mit einer mitreißenden Präsentation der träumerischen Songs „Dreamer“ von Ozzy Osborne und „Sweet Dreams“ von „Eurythmics“ und der Zugabe „Rolling in the Deep“ von Adele. Das Publikum klatschte begeistert mit.

Das Salonorchester unter der Leitung von Swetlana Augsburger vertonte mit Bravour zwei Werke. „Beim Ungarwein“ von Karl Wiedenfeld, der in diesem Musikstück die volkstümlichen Melodien aus der „Ungarischen Rhapsodie“ von Franz Liszt in einem Potpourri neu arrangiert hatte.

Die Jugend zog zum Schluss noch einmal alle Register und ließ die wilden 20er Jahre aufleben. Schwungvoll und ausdrucksstark wurde der Swing-Klassiker Black Bottom intoniert. Die jungen Interpreten zeigten Takt- und Rhythmusgefühl und brachten die Vielfalt ihrer Instrumente zur Geltung. Kräftigen Applaus gab es schließlich für einen gelungenen Abend, der im Vorfeld viel Arbeit und Üben erfordert hatte.