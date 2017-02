2017-02-01 11:15:00.0

Statistik Arbeitslosenquote steigt im Winter deutlich

Im Januar gibt es einen Anstieg von 2,2 auf 2,8 Prozent. Dennoch steht der Landkreis besser da als vor einem Jahr Von Nicole Simüller

Aichach-Friedberg Im Winter weht ein kalter Wind auf dem Arbeitsmarkt. Erwartungsgemäß ist die Arbeitslosenquote im Wittelsbacher Land aufgrund der Jahreszeit gestiegen. Im Januar lag sie bei 2,8 Prozent. Einen Monat zuvor waren es noch 2,2 Prozent gewesen. Das teilte die Agentur für Arbeit in Augsburg gestern mit. 2089 Menschen im Landkreis waren im Januar arbeitslos, das sind 425 mehr als im Vormonat.

Um die Entwicklung einschätzen zu können, lohnt allerdings ein Blick zurück in den Januar 2016. Auch damals war die Arbeitslosenquote um 0,6 Prozentpunkte angestiegen: von 2,4 auf 3,0 Prozent. Im Januar vor einem Jahr hatten 2236 Menschen im Wittelsbacher Land keine Arbeit, also 147 mehr als heuer.

Daher ist die Arbeitsagentur trotz des saisonüblichen Anstiegs der Zahlen zuversichtlich. In einer Pressemitteilung von gestern hieß es: „In den kommenden Monaten fällt die Zahl der Arbeitslosen wieder kontinuierlich ab.“ Ob sie schon im Februar stark zurückgehen, hänge jedoch „vom Verlauf des Winters“ ab. Denn gerade bei niedrigen Temperaturen werde in den Außenberufen weniger oder gar nicht gearbeitet, so die Arbeitsagentur. Wohl auch aufgrund des Wetters fanden im Januar dieses Jahres nur sehr wenige arbeitslose Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg wieder einen Job.

Zum Jahreswechsel stieg heuer vor allem die Zahl der jüngeren und der älteren Arbeitslosen sowie die der arbeitslosen Menschen ausländischer Herkunft. Bei den unter 25-Jährigen ohne Job gingen die Zahlen um fast 23 Prozent nach oben. Bei den über 50-Jährigen verzeichnete die Agentur für Arbeit einen Anstieg um ein Fünftel, bei den Ausländern sogar um zwei Fünftel. Gottfried Denkel von der Arbeitsagentur in Aichach zufolge liegt der überproportionale Anstieg bei den arbeitslosen Ausländern daran, dass sie häufig in Außenberufen wie beispielsweise dem Baugewerbe beschäftigt sind, in denen die Arbeitslosenzahlen um diese Jahreszeit meist stark ansteigen.

Im Vergleich zum Vorjahr fällt vor allem ein Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen auf. Ihre Zahl sank um ein Viertel. Auch bei den Hartz-IV-Empfängern gehen die Pfeile nach unten. 14 Prozent weniger als noch vor einem Jahr verzeichnet die Agentur für Arbeit.