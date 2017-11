2017-11-03 09:15:00.0

Arbeitsmarkt Arbeitslosenzahl bei 1,9 Prozent

Agentur für Arbeit und Jobcenter freuen sich über historisch niedrige Arbeitslosenzahlen. Viele Menschen in Weiterbildungen. Weniger Langzeitarbeitslose. Von Katja Röderer

Eine schönere Begrüßung hätte sich die neue Chefin der Agentur für Arbeit in Augsburg kaum wünschen können: Als Elsa Koller-Knedlik sich gestern im Jobcenter des Wittelsbacher Landes in Aichach vorstellte, wurden die Arbeitsmarktzahlen für den Oktober vorgelegt. Die Arbeitslosenquote ist im vergangenen Monat im Landkreis Aichach-Friedberg auf historische 1,9 Prozent gesunken. Dieser Wert war zuletzt 1980 erreicht worden. 1431 Menschen hatten im Oktober 2017 keinen Job. Erfreulich fanden die Vertreter von Arbeitsagentur und Jobcenter vor allem, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen gesunken ist.

„Das freut uns ganz besonders“, erklärte der operative Geschäftsführer der Augsburger Arbeitsagentur, Roland Fürst. Die Anzahl der Langzeitarbeitslosen sank um mehr als 20 Prozent auf insgesamt 264. Dass auch deutlich weniger junge Leute unter 25 im Oktober auf Jobsuche waren, führte er auf den Semesterbeginn der Studenten zurück. Die Zahl junger Arbeitsloser sank damit um fast 24 Prozent. Bei den arbeitslosen Ausländern verzeichnete der Landkreis Aichach-Friedberg ebenfalls ein Minus von fast sechs Prozent auf 315 Personen.

Etwa 700 Menschen sind derzeit dabei, eine Weiterbildung zu machen (142), berufliche Eingliederungsmaßnahmen zu durchlaufen (110) oder sie sind gerade krank (105). Einige von ihnen nehmen an Integrationskursen teil (206), bekommen einen Existenzgründerzuschuss (66) oder fallen unter eine vorruhestandsähnliche Regelung (48). Statistisch gelten sie alle als unterbeschäftigt und werden nicht in die Arbeitslosenquote einberechnet. Mit ihnen würde die Quote bei 2,8 Prozent liegen.

Gottfried Denkel vom Jobcenter im Wittelsbacher Land wird nicht müde zu betonen, dass die Behörde vor Ort finanziell gut ausgestattet sei und „alle, die wollen und können, eine Qualifizierungsmaßnahme machen können“. Jede Qualifizierung sei besser als Arbeitslosigkeit, war Gottfried Denkel überzeugt. Deshalb seien die Mitarbeiter im heimischen Jobcenter bemüht, möglichst viele Arbeitslose in Qualifizierungen zu vermitteln.

Fast ein Drittel der Arbeitslosen und Arbeitssuchenden sind Hartz- IV-Empfänger. Die Zahl fällt vergleichsweise niedrig aus. Gottfried Denkel betonte, dass unter den Hartz-IV-Empfängern viele Menschen seien, die auf dem Arbeitsmarkt nicht so leicht zu vermitteln seien, zum Teil auch aus gesundheitlichen Gründen oder wegen ihrer familiären Situation. Umso mehr freute Denkel sich über 50 neue Auszubildende, die den Sprung aus der Gruppe der Hartz-IV-Empfänger geschafft haben. „So viele wie noch nie“, sagte Denkel.

Beobachtet wird derzeit die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, die nicht erwerbsfähig sind. Sie wurde auf 787 berechnet, laut Denkel seien es fast nur Kinder. Ihre Zahl könnte mit einem Familienzuzug der Flüchtlinge steigen, hieß es.

Denkel lobte die bis zu 1000 Flüchtlingshelfer, die sich im Wittelsbacher Land für die Integration der Flüchtlinge stark machen. Der Anteil der Ausländer, die Hartz IV bekommen, liegt derzeit bei etwa 39 Prozent. Es sind vor allem Syrer (281), Eritreer (72), Afghanen (61) und Iraker (28), die hier leben.

Gottfried Denkel erklärte in diesem Zusammenhang, dass die Integrationskurse „ausbaufähig“ seien. Beim Jobcenter könne man sich gut vorstellen, dass die Kommunikation nach einem sechsmonatigen Sprachkurs besser verlaufe, hieß es. Derzeit kämpfe das Jobcenter weiter mit Verständigungsproblemen. Weitere spezielle Problemfelder seien neben der Wohnungssuche teilweise hohes Anspruchsdenken und übergroße Erwartungen für Unterstützungsmöglichkeiten. Teilweise drifte die persönliche Einschätzung der eigenen beruflichen Möglichkeiten eines Flüchtlings von seiner tatsächlich erreichbaren Arbeitsstelle ab. Das gelte auch für die Gehaltsvorstellungen. Von einigen Flüchtlingen wünscht sich das Jobcenter mehr Motivation: „Wir erwarten Pünktlichkeit und dass die Kurse regelmäßig besucht werden“, so Denkel. Anerkannte Flüchtlinge hätten oft sehr unterschiedliche Schul- und Berufsausbildungen.