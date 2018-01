2018-01-04 08:57:00.0

Bilanz Arbeitsmarkt im Landkreis brummt

Die Arbeitslosenzahl ist im vergangenen Jahr um zwölf Prozent gesunken. Die Quote liegt bei 2,0 Von Nicole Simüller

Gute Zahlen vom Arbeitsmarkt sind im Wittelsbacher Land seit Längerem Standard. Obwohl die Agentur für Arbeit in Aichach und das Jobcenter Wittelsbacher Land zu Jahresbeginn 2017 davon ausgegangen waren, dass die damalige Arbeitslosenquote von 2,2 Prozent kaum mehr zu unterbieten sein würde, sank sie zum Jahresende auf 2,0 Prozent. 1470 Menschen waren im Dezember arbeitslos gemeldet – 200 weniger als ein Jahr zuvor.

Roland Fürst, Geschäftsführer der Augsburger Arbeitsagentur, sagte gestern bei der Präsentation der Zahlen in Aichach: „Obwohl wir früher immer gesagt haben [...], da geht nichts mehr, sehen wir jetzt: Da geht was.“ Er sprach außerdem von einem „sensationellen Anstieg in der Beschäftigtenentwicklung“. Denn im Landkreis gibt es zwei positive Trends: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt und weit über diesen Wert hinaus nimmt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu. Knapp über 34000 waren es im Juni 2016, ein Jahr später 1300 mehr. Fürst: „Das ist einfach toll.“ Bei der Reduzierung der Arbeitslosen und bei der Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stehe der Landkreis am besten im gesamten Agenturbezirk da.

Und das nicht etwa, weil die Agentur Menschen in Weiterbildungs-, Umschulungskursen oder ähnlichen Maßnahmen versteckt. Denn diese im Agenturjargon sogenannte „Unterbeschäftigung“ sank 2017 ebenfalls um 15 Prozent. Fast alle Personengruppen profitierten von den guten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der über 55-Jährigen ohne Job sank um ein Zehntel, die der Langzeitarbeitslosen um über zwölf Prozent und die der unter 20-jährigen Arbeitslosen sogar um ein Drittel. Lediglich die Schwerbehinderten legten um drei Prozent zu. Wobei die Agentur in Aichach auch hier mit einem spezialisierten Mitarbeiter gezielt ansetzt.

Fürst kündigte an, dass die Arbeitsagentur sich auch heuer vermehrt um junge Leute und Langzeitarbeitslose kümmern wolle. Sie will außerdem gering Qualifizierte, die eine Arbeit haben, durch Kurse beispielsweise auf Facharbeiterniveau bringen, um so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Niedrige Arbeitslosenzahlen seien zwar schön, so Fürst. Für die Unternehmen bedeuteten sie aber, dass wenig neue Arbeitskräfte verfügbar seien.

Als weiteres Ziel nannte Fürst, „Hartz-IV-Karrieren“ zu vermeiden. Um Hartz-IV-Bezieher kümmert sich das Jobcenter. Auch dessen Leiter Gottfried Denkel ist hochzufrieden mit 2017: „Wir haben in Aichach ein tolles Ergebnis für unsere Kunden hingekriegt.“ Um 15 Prozent sank die Zahl der Arbeitslosen in diesem Bereich. Auf dem Arbeitsmarkt bewege sich sehr viel, so Denkel. Das Jobcenter habe 2017 über eine Million Euro ausgegeben, um Menschen in Arbeit zu bringen. Neu im Führungsteam des Jobcenters ist Petra Dannhofer, Teamleiterin für den Bereich Markt und Integration. Sie folgt auf den langjährigen Teamleiter Stefan Andreas Schmidt, der nun in Rente ist.

Während das Jobcenter früher vor allem Frauen, oft Alleinerziehende, betreute, ist inzwischen der Anteil der Männer höher. Die Zahl der Frauen sinkt, hinzu kommt ein „Sondereffekt“ durch den Zuzug von meist männlichen Flüchtlingen. Flüchtlinge machen ein Drittel der Jobcenter-Kunden aus. Der Anteil ist Denkel zufolge vor allem deshalb rechnerisch so hoch, weil die Zahl der Arbeitslosen insgesamt auf rekordverdächtig niedrigem Niveau liegt. Letzteres wird wohl so bleiben. Fürst: „Es spricht nichts dafür, dass sich die Situation verschlechtern könnte.“