2017-06-12 20:32:00.0

Veranstaltung Auf Schloss Sandizell zieht für vier Tage das Mittelalter ein

Fest zeigt, wie das Leben von Rittern und Landsknechten vor 1000 Jahren ausgesehen hat. Auf dem Programm stehen Feldschlachten und Musik. Karten zu gewinnen.

Auf Wasserschloss Sandizell bei Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen dreht sich demnächst wieder alles um das Leben der Ritter und Landsknechte. Beim Mittelalterspektakel von Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam), bis Sonntag, 18. Juni, demonstrieren Handwerker ihre Fertigkeiten und bieten ihre Waren feil. Besucher können beim Bogen- oder Axtturnier ihre Kräfte messen. Für das leibliche Wohl ist mit Wildsau am Spieß oder in der zweistöckigen Weintaverne mit Blick auf die Spielleute in der Kastanienallee gesorgt.

Die keltische Hochzeit des Händlerpaares von Lumpulus Lederkram, die im vergangenen Jahr nach keltischen Sitten und Gebräuchen vollzogen wurde, wird in diesem Jahr nach traditioneller Weise in Form einer Steinzeremonie wieder aufgefrischt. Das Handfasting des keltischen Stammes ist eine sehr eindrucksvolle Zeremonie zur Besiegelung des Ehebundes.

ANZEIGE

Das Badehaus ist ebenfalls wieder vertreten, wo die Badefrauen dem Besucher und den Lagernden in hölzernen Zubern den Staub aus dem Pelz waschen. Wie es Sitte und Brauch war im Mittelalter, findet sich viel Künstlervolk auf dem Markt ein, unter anderem Fatzwerk und am Samstag auch Trollfaust. Suyana bringt Klänge aus den Welten der Elfen und Feen mit.

Wissenswertes aus der guten alten Zeit wird bei der Marktgrafen- und Waffenschau zu bestaunen sein. Und die Feldschlacht, herrlich anzusehen mit vielen Rittern der über 20 lagernden Gruppen, wird den großen und kleinen Zuschauern sicherlich in Erinnerung bleiben.

Für die jüngeren Besucher gibt es eine Kinderfeldschlacht, Specksteinschnitzen und Kasperltheater. Zu Gast ist auch Leroys freie Gauklerschule. (AN)

Öffnungszeiten Geöffnet ist das Fest am Donnerstag von 11 bis 24 Uhr, am Freitag und Samstag jeweils von 13 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Parkplätze, musikalisches Programm und Schauhandwerk sind im Eintrittspreis inbegriffen. Kinder bis sechs Jahre sind frei.

Übrigens: Auf unserer Facebook-Seite verlosen die Aichacher Nachrichten viermal zwei Karten.