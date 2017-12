2017-12-15 12:57:00.0

Theater Auf der Dienststelle 007 kommt alles ans Licht

Der Burschenverein Grimolzhausen feiert am Sonntag, 17. Dezember, im Pöttmeser Ortsteil Premiere mit zwei Stücken. Von Johann Tyroller

Die Zeit der Proben ist vorbei: Am Sonntag, 17. Dezember, um 13.30 Uhr feiert der Katholische Burschenverein Grimolzhausen auf der Bühne im Schützenheim „auf den Brettern die die Welt bedeuten“ ihre lange herbeigesehnte Premiere. Mit zwei Theaterstücken, der dreiaktigen Komödie „Polizeiwache 007“ und dem der Einakter „Der geprellte Wirt“. Mit von der Partie bei der Premiere sind auch heuer wieder die mit der Theatergruppe befreundeten Bewohner der Caritas-Wohnstätten Haus St. Vinzenz mit ihren Betreuern aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach.

Unter der Leitung vom Vorsitzenden Tobias Wagner und Regisseur Richard Meier hat sich wieder der altbewährte Stamm der erfolgreichen Theaterspieler zusammengefunden, ergänzt durch ein vielversprechendes Talent. 15 Laienschauspieler stehen auf der Bühne. Für Frisur und Maske sind Lisa Boche und Andrea Ottilinger verantwortlich, beide aus Pöttmes, für die Bühne und alles drum herum Vorsitzender Tobias Wagner. Souffleur ist Jürgen Helfer.

Die Komödie „Polizeiwache 007“ stammt aus der Feder von Beate Irmisch (Rieder Verlag, Wemding). Alle drei Akte spielen auf einer Polizeiwache, auf der es recht gemächlich zugeht. Nachdem der alte Dienststellenleiter Ottokar Greifer (Stefan Zech) in Pension gegangen ist, sorgen Oberwachtmeister Ernst Huber (Christian Braun) und Oberwachtmeister Wimpel (Florian Mühlpointner) für Recht und Ordnung im kleinen Örtchen. Beide lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen, nicht einmal durch Molly Storch (Stefanie Härtl), eine aufgetakelte Tussi, die mit ihren ständigen Beschwerden nervt.

Doch eines Tages hat die Gemütlichkeit ein Ende und es kommt knüppeldick: Der schon etwas senile Ottokar, der ständig aus dem Altenheim flüchtet und Unterschlupf auf der Wache sucht, nimmt Molly mit dem Rollator die Vorfahrt und zerschrammt ihr Auto. Das Gezeter ist groß. Aber für den armen Ernst Huber kommt es noch viel ärger. Jahrelang hat er seiner Verlobten Palmine (Evi Schropp) verschwiegen, dass er bereits zum Oberwachtmeister befördert wurde, um so die Heirat hinauszuzögern. Aber wie heißt ein alter Polizeispruch: Es kommt alles ans Licht. Palmine erfährt von der Beförderung und dann sind plötzlich Oma Tillis (Anna-Lena Schleger) Ersparnisse verschwunden, die sie in einer Dose auf der Wache deponiert hat. Als zu allem Übel auch noch herauskommt, dass Putzfrau Erna Krawuttke (Bettina Specht) der Schwarzarbeit nachgeht, und zwar auf der Dienststelle, staubt es ganz schön auf 007.

In dieses Tohuwabohu schneit der neue Dienststellenleiter Klug (Tobias Stegmaier) herein. Jung, dynamisch, aber leider erfolglos, versucht er, für Disziplin und Ordnung zu sorgen. Als auch noch ein Heiratsschwindler gesucht wird, laufen die alten Knaben zur Hochform auf. Weitere Mitwirkende sind Käte Meise (Theresia Sigl) und Hasso Graf (Daniel Zech).

Nach diesem, eigentlich schon abendfüllenden Dreiakter, zeigen die Grimolzhausener Laienschauspieler noch den lustigen Einakter „Der geprellte Wirt“ von Ferdinand Winter (Xaver Bauer Verlag). Die Akteure: Den Gast- und Landwirt stellt Christian Huis dar, seine Ehefrau, die Wirtin Bettina Specht. Ihre Tochter Rosl spielt Katharina Sigl, den Bauernburschen Martl Andreas Brunninger. Weitere Personen sind Martls Bekannte Jackl (Andreas Stegmeir) und Sepp (Peter Brunninger).

Nach der Premiere am Sonntag, 17. Dezember, um 13.30 Uhr, sind weitere Aufführungstermine am Dienstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag), Freitag, 29. Dezember, Samstag, 30. Dezember, am Freitag, 5. Januar, und am Samstag, 6. Januar (Heilige Drei Könige), jeweils abends um 19.30 Uhr im Schützenheim.

Vorverkauf Eintrittskarten gibt es im Schützenheim in Grimolzhausen jeden Mittwoch und Freitag von 19 bis 20 Uhr unter Telefon 08253/1613, nicht wie irrtümlich zunächst gemeldet am Montag und Freitag.