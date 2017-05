2017-05-09 17:33:00.0

Konzert Auf der Suche nach den heiteren Tönen

Philharmonie Aichach präsentiert „Humor in der Musik“ in Werken von Mozart, Haydn und K. H. Pillney. Von Manfred Engelhardt

Mit „Humor in der Musik“ ist es so eine Sache. Vielleicht erwartet man vom neugierig machenden Titel eine anhaltend schenkelklopfende Gaudi. Doch in vielen Meisterwerken vermischt sich das Tragische mit Humor. Die Philharmonie Aichach hat dieses Thema in Werken von Mozart, Haydn und Karl Hermann Pillney im Deutschherren-Gymnasium vor zahlreichem Publikum dargeboten.

Dirigent Ekkard Wohlgemuth war sich der Komplexität des Themas bewusst und sinnierte in seiner Moderation zu Beginn relativ ausführlich über alle Gestalten des Heiteren allgemein, vom warmen Gefühl des verborgenen Humors, über die angriffslustige Satire etwa des Kabarettisten Werner Finck bis zu den Nonsens-Blödeleien eines Heinz Erhardt. Dann ging es musikalisch zur Sache, auf die Suche, wo sich solche heiteren Töne in den Partituren verstecken.

ANZEIGE

Mozarts „Gallimathias musicum“ KV 32 ist das Werk eines Zehnjährigen. Wenn „Gallimathias“ für leeres Gerede, Nonsens steht, könnte eine musikalische Parallele zu Heinz Erhardt naheliegen. Was im Kopf des Wunderkinds vorging, weiß man nicht bei diesem Auftragswerk, eine Aneinanderreihung teils volkstümlicher, teils merkwürdiger Miniaturen, die oft abzubrechen scheinen; dies fiel umso mehr auf, als Wohlgemuth zwischen den Stücken zu große Pausen machte. Das Orchester war um die musikalische Skurrilität dieses bunten Quodlibets tüchtig bemüht.

Anders verhält es sich mit Haydns „Abschiedssinfonie“, obwohl auch diese für ein ungewöhnliches Finale sorgt, wenn eine Musikergruppe nach der anderen das Podium verlässt, bis zwei Geigen übrig bleiben – eine bizarre, dazu wirkungsvolle Demonstration nach Noten für ein urlaubsreifes Orchester bei Fürst Eszterhazy. Dabei läuft es vorher normal nach Plan. Die Philharmonie packte den Sturm und Drang des 1. Satzes mit federnder Kraft an. Das Adagio, die Arabesken-Seufzer und langen Sehnsuchtslinien verloren sich dagegen mit weniger Präzision und Intonationssubstanz im Raum; schön war der Trio-Teil der Hörner im Menuett.

Der Spott hat in Mozarts „Musikalischem Spaß“ KV 522 eine Ausnahmestellung in der Musikgeschichte. Wie das reife 31-jährige Genie sich mit umständlichen Themenverläufen, falschen Tönen und ratlos fabrizierten Stimmungswechseln über schlechte Komponisten und Spieler lustig macht, ist amüsant wie bösartig. Doch die hinterfotzigen Stellen sind nicht total durchgängig, sondern eher genau getimt. Damit ihre Wirkung voll zuschlägt, müsste so etwas im Idealfall ein perfektes Orchester spielen. Trotzdem war das Ensemble an wichtigen Stellen wie dem pompösen Einstieg gut positioniert – und sie hatte mit den wunderbar präzis falsch spielenden Hörnen und der jungen Geigerin Elisabeth Muresan in ihrer virtuos verirrten Kadenz echte Musik-Komiker.

Höhepunkt des mit Wiener Klassik etwas zu stark vertretenen Abends waren die „Eskapaden eines Gassenhauers“ von Karl Hermann Pillney (1896 - 1980). Darin versteckt sich der kesse Schlager „Was machst du mit dem Knie lieber Hans“ in Opern- und Konzertszenen von Bach, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Rossini, Verdi, Puccini, Reger bis zu Schönberg.

Und Liszt: Das Thema des Es-Dur-Klavier-Konzerts samt Ungarischen Rhapsodie-Anmutungen wurde von Stefan Immler virtuos ausgeschleudert. Das Orchester überzeugte hier durchwegs mit süffigem Klang und Schwung.