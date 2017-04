2017-04-14 12:04:00.0

Friedberg Aufdringliche Bettler vor Ort: Polizei warnt vor Ausspähung

Die Polizei in Friedberg warnt vor aufdringlichen Bettlern. Sie könnten möglicherweise Häuser für Einbrüche ausspähen.

Wegen rumänischer Bettler, die am Dienstagnachmittag in Kissing und Friedberg-West unterwegs waren, haben Anwohner die Polizei verständigt. Sie liefen in der Burgpflegerstraße in Friedberg-West und in der Münchener Straße in Kissing von Haus zu Haus und baten dort teilweise aufdringlich um Geld und Essen.

Die Streife stellte vor Ort in Friedberg zwei 36- und 30-jährige Rumäninnen fest, die an den Haustüren um Arbeit nachfragten. In Kissing war es ein 30-jähriges Paar mit einem sechsjährigen Buben, die vorgaben, Geld für die Rückreise nach Rumänien zu sammeln. Alle Personen wurden nach Überprüfung wieder entlassen. Betteln an sich ist nicht strafbar. Die Polizei rät aber zur Wachsamkeit, weil so lohnende Einbruchsobjekte ausgespäht werden könnten. (gth)