2018-01-14 18:42:00.0

Pöttmes-Schorn Auffahrunfall: Auto landet am Baum im Graben

Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Schorn haben sich zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Der Schaden an den Autos liegt bei rund 14000 Euro.

Bei einem Auffahrunfall haben sich zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Laut Polizei und Feuerwehr ereignete sich der Unfall am Freitagmittag auf der Staatsstraße 2035. Beide Fahrerinnen waren in Richtung Augsburg unterwegs und wollten auf Höhe von Schorn links abbiegen. Dabei bremste wohl die 25-Jährige nicht rechtzeitig und fuhr auf das Auto der 19-Jährigen auf, das sich vor ihr befand. Durch den Aufprall wurde das Auto der 19-Jährigen in den Graben geschoben und landete an einem Baum. Ein Rettungswagen und ein Helikopter brachten die Fahrerinnen leicht verletzt ins Krankenhaus. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Schorn und die Feuerwehr Pöttmes, die die Straße für kurze Zeit halbseitig sperrten. Durch den Unfall entstand ein Schaden von insgesamt rund 14000 Euro, so die Polizei. (uj)