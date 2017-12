2017-12-13 17:40:00.0

Aichach-Oberneul Auffahrunfall auf der B300: Autofahrer flüchtet

Der Unfall hat sich auf der B300 zwischen Aichach und Oberneul ereignet. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, geschah der Unfall bereits am Dienstag gegen 10.45 Uhr.

Ein 54-jähriger Mann fuhr mit seinem Wagen auf der Bundesstraße von Aichach in Richtung Dasing. Etwa einen Kilometer vor Oberneul musste er mit seinem silberfarbenen Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer eines unmittelbar nachfolgenden dunklen BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr auf den Wagen des 54-Jährigen auf und schob ihn in den Graben. Der BMW-Fahrer, laut Polizei ein junger Mann, flüchtete danach, ohne sich um den Mercedesfahrer oder den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)