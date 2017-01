2017-01-30 05:30:00.0

Polizeibericht Aufregung um zwölfjährigen Jungen

Mutter verständigt die Polizei, weil sie einen Notfall berüchtet. Doch der löst sich in Wohlgefallen auf. Aichacher Polizei meldet weitere Unfallfluchten

Aichach-Friedberg Für Polizei und Rettungskräfte begann das Wochenende in Aichach mit einer Aufregung. Eine Mutter schlug am Freitag Alarm. Sie wähnte ihren zwölfjährigen Sohn in einer Notlage, weil er die Wohnungstüre nicht öffnete. Laut Polizei rückten gegen 19.45 Polizei und Rettungsdienst zu einer Asylunterkunft nach Ecknach aus. Dort war der Zwölfjährige allein in der Wohnung. Als ihn die ausgesperrte Mutter nicht durch Klopfen und sonstige Kontaktversuche hatte erreichen können, ging sie von einem medizinischen Notfall aus und verständigte die Polizei. Der Rettungsdienst öffnete gewaltsam die Tür und konnte den Fall auflösen: Der Junge war eingeschlafen. Die Rettungskräfte fanden ihn schlafend, aber sonst gesund vor. (jca)