2017-07-06 15:29:00.0

Marktgemeinderat Aufträge für das Ärztehaus in Pöttmes vergeben

Günstiger als erwartet: Bürgermeister freut sich über Angebotssumme. Sportplatzstraße in Gundelsdorf lässt sich im Moment nicht ausbauen Von Johann Eibl

Pöttmes Große Bauvorhaben werden nicht selten teurer als geplant. Eine Erkenntnis, die den meisten Bauherrn bekannt ist, unabhängig davon, ob es sich um private oder um öffentliche Projekte handelt. Die Marktgemeinde Pöttmes macht gerade Erfahrungen in die andere Richtung. Darüber informierte Bürgermeister Franz Schindele in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 23. Mai waren im zweiten Ausschreibungspaket Aufträge für das Ärztehaus zu einem Gesamtpreis von 526000 Euro vergeben worden. Laut Kostenberechnung des Büros Schrammel waren dafür knapp 600000 Euro vorgesehen. „Ein Minus von 71000 Euro“, wie Schindele sichtlich zufrieden vorrechnete. Die Gebrüder Meier in Affing übernehmen demnach Trockenbau und Innentüren, die Firma Hörmannshofer (Pöttmes) das Wärmedämmverbundsystem, die Firma Haidinger in Augsburg den Estrich, die Firma Baur und Hopfenzitz in Königsbrunn den Innenputz, die Firma Leinfelder (Neuburg) die Schlosserarbeiten, die Firma Ker (Affing-Mühlhausen) Kunst- und Naturstein und die Firma Blitz Blank in Augsburg die Baureinigung. In der Bürgerversammlung in Gundelsdorf war der Wunsch geäußert worden, die Sportplatzstraße auszubauen, damit hier Begegnungsverkehr möglich wird.

ANZEIGE

Wie Thomas Huber erklärte, bestehe in diesem Bereich aber keine Möglichkeit, Grund zu erwerben. Ein Ausbau auf ganzer Länge kommt wegen des Gebäudebestands nicht in Betracht; außerdem müssten sich in dem Fall die Anlieger an den Kosten beteiligen. Einstimmig beschlossen wurde nun, dass der Kreuzungsbereich der Karitzstraße mit der Sportplatzstraße im Zuge der laufenden Erschließung ausgebaut wird. Das Befahren der Karitzstraße durch Lastwagen soll durch die Ausrundung im Kurvenbereich ermöglicht werden.

Erhöhten Aufwand betrieb die Marktgemeinde Pöttmes, als es um die Frage ging, wie die Hausnummern in der Karitzstraße in Gundelsdorf zu vergeben sind. Bei einer Anliegerversammlung am 26. April war über diese Frage bereits gesprochen worden. Zwei Varianten standen zur Debatte: Alle bereits vergebenen Nummern bleiben bestehen, daneben werden den neuen Grundstücken neue Nummern zugeordnet. Bei der Abstimmung votierten von 19 Frauen und Männern (Margarete Felbier und Jenny Schupfner fehlten entschuldigt) 13 dafür. Sechs hoben für Variante zwei die Hand. Demnach blieben vier vergebene Hausnummern bestehen, die restlichen Grundstücke erhalten neue Nummern.

Mirko Ketz (CSU) argumentierte wie Helmut Drittenpreis (CWG), ihrer Ansicht nach sollte man die Entscheidung der Bürger umsetzen. Die hatten Variante eins bevorzugt. Thomas Huber (Bürgerblock) vertrat die Auffassung, in Deutschland sei es üblich, dass auf der linken Seite einer Straße die ungeraden Nummern zu lesen seien und auf der rechten Seite die geraden.