2018-01-29 14:00:00.0

Baar Ausbaubeiträge: Kandler will aussetzen

Der Bürgermeister schlägt vor, eine im November beschlossene Satzung auszusetzen

Erst in der Novembersitzung hatte der Baarer Gemeinderat per Mehrheitsentscheidung, eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen. Baars Bürgermeister Leonhard Kandler hatte damals mit den Gemeinderäten Vitus Riedl und Christian Hell dagegen votiert. Das begründete der Rathauschef so: Er sei nicht gegen die neue Satzung – wohl aber dagegen, dass die Bürger nun rückwirkend für die vergangenen 20 Jahre zur Kasse gebeten werden sollen. Nun kam das Thema erneut auf den Tisch – auf Kandlers Antrag.

Er beantragte, den Beschluss auszusetzen. In der Sitzung am Donnerstagabend sagte er: „Wir können nur Fehler machen. Das wird uns einholen. Es ist die einfachste Sache, die Satzung auszusetzen. Wir verlieren dabei nichts.“ Er berief sich dabei auf Medienberichte, wonach die CSU die Abgabe womöglich wieder abschaffen möchte.

ANZEIGE

Doch diese mündliche Begründung war Gemeinderat Florian Mertl deutlich zu wenig. Er beantragte, das Thema zu vertagen, bis eine „klar formulierte und hinreichend begründete“ Formulierung vorliege. Mit 8:5 Stimmen vertagte der Gemeinderat das Thema. Martin Moser, Christian, Hell, Vitus Riedl und Leonhard Kandler votierten dagegen. (brast)