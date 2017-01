2017-01-29 15:55:00.0

Polizeibericht Auto kracht auf B300 gegen Baum

Warum der Autofahrer vom Kurs abgekommen ist, ist der Polizei ein Rätsel. Er wird schwer verletzt

Am Freitagmittag ist ein Autofahrer auf der B 300, zwischen den Anschlussstellen Dasing und Oberneul, aus bislang nicht bekannter Ursache auf die linke Fahrbahnseite geraten und gegen einen am Straßenrand stehenden Baum geprallt. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Augsburg eingeliefert, an seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von 15000 Euro. (AN)