2017-12-01 20:23:00.0

Polizeireport Auto landet auf dem Dach

Eine 20-Jährige kommt bei Kühnhausen auf eisglatter Straße ins schleudern. Glimpflich kommt sie davon.

Das Auto einer 20-Jährigen ist am Donnerstagabend im Gemeindebereich Pöttmes von der Straße abgekommen und in einem angrenzenden Acker auf dem Dach liegengeblieben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC 27 von Reicherstein nach Kühnhausen. Etwa auf Höhe der Kreuzung zur alten Ziegelei kam sie in einer leichten Rechtskurve auf der eisglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Acker. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. An ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (jasa)