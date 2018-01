2018-01-05 15:22:00.0

Sturmtief Burglind Auto prallt bei Tödtenried gegen umgestürzten Baum

Der Sturm wurde einer jungen Autofahrerin im Landkreis Aichach-Friedberg zum Verhängnis.

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr war auf der Straße von Rieden nach Tödtenried ein Baum quer auf die Fahrbahn gestürzt. Kurz darauf befuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Auto diese Straße, erkannte das Hindernis in der Dunkelheit zu spät und prallte nach Angaben der Friedberger Polizei mit voller Wucht dagegen. Glücklicherweise blieb sie unverletzt, am Auto entstand mit 3000 Euro jedoch Totalschaden. (AN)