2017-12-11 20:55:00.0

Polizei Auto schlittert in Ehekirchen auf Verkehrsinsel

31-Jährige aus dem Wittelsbacher Land kommt auf schneeglatter Straße ins Rutschen. Fahrerin, Ehemann und zwei Kleinkinder werden dabei leicht verletzt.

Auf schneeglatter Straße verursachte eine 31-Jährige aus dem Landkreis Aichach-Friedberg am Sonntagnachmittag einen Unfall am Ortseingang von Ehekirchen. Die Frau kam gegen 13.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Neuburger Straße kurz vor dem Kreisverkehr ins Rutschen und schlitterte auf den Kreisel. Im Fahrzeug lösten durch den Aufprall alle Airbags aus. Bei dem Unfall erlitten die Frau, ihr Ehemann, der auf dem Beifahrersitz saß, sowie die beiden Kleinkinder, die ordnungsgemäß in Kindersitzen auf der Rücksitzbank saßen, leichte Verletzungen. Alle Familienmitglieder wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. (AN)