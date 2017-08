2017-08-11 19:34:00.0

Pöttmes-Stuben Auto überschlägt sich im Ebenrieder Forst: Zwei Insassen verletzt

Ein 21-Jähriger und eine 19-Jährige haben sich mit ihrem Auto im Ebenrieder Forst zwei Mal überschlagen. Ursache war ein missglücktes Bremsmanöver.

Bei einem Unfall im Ebenrieder Forst hat sich ein Auto überschlagen. Die beiden Insassen erlitten Prellungen und wurden im Klinikum in Augsburg behandelt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Laut Polizeibericht war ein 21-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der Gemeindeverbindungsstraße des Pöttmeser Ortsteils von Wagesenberg in Richtung Stuben unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve bremste er seinen Wagen wegen seiner überhöhten Geschwindigkeit ab.

Dabei brach aber das Heck des Autos aus. Das Fahrzeug kam links von der Straße ab und landete nach einem zweifachen Überschlag etwa fünf Meter tiefer auf einer Wiese. Der Fahrer und eine 19-Jährige zogen sich diverse Prellungen zu. (cli)