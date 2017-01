2017-01-30 20:02:00.0

Polizeibericht Autofahrer geraten auf der Straße in Streit

Fahrer eines SUV bremst Smart-Fahrer bei Derching aus und beleidigt diesen

Friedberg-Derching Wegen eines Aggressionsdeliktes im Straßenverkehr muss sich ein 48-Jähriger aus dem Landkreis-Norden verantworten. Weil er einen anderen Autofahrer bedrängte und beleidigte, muss er mit einer Anzeige wegen Nötigung und Beleidigung rechnen.

Laut Polizei bog ein 47-Jähriger aus dem Landkreis-Süden am Samstag in Derching von der OMV-Tankstelle kommend mit seinem Smart am Kreisverkehr der AIC 25 nach links Richtung Derching ein. Gleichzeitig wollte der 48-Jährige, der mit seinem SUV, einer Geländelimousine, aus der Gegenrichtung kam, nach rechts nach Derching abbiegen. Für ihn galt „Vorfahrt gewähren“. Das passte dem SUV-Fahrer wohl gar nicht, so die Polizei, da er danach bei 80 km/h dem Smart extrem dicht auffuhr. Dann überholte er den Kleinwagen und schnitt diesen, sodass der Smart-Fahrer mit Lichthupe auf diese Gefährdung hinwies. Das veranlasste den 48-Jährigen, stark ab- und so den Smart auszubremsen und mitten auf der Straße zu halten. Der SUV-Fahrer stieg aus. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, bei dem er den anderen mit dem Götz-von-Berlichingen-Zitat vom Allerwertesten beschimpfte, bevor er weiterfuhr.

Die Aichacher Polizei fand ihn und machte einen Alkoholtest, der negativ verlief. Die Führerscheinstelle wird seine charakterliche Eignung zum Autofahren überprüfen.(ull)