2017-06-29 20:55:00.0

Polizei Schrobenhausen Autofahrer kommt mit über zwei Promille von Straße ab

Unfall am frühen Donnerstagmorgen bei Hörzhausen. Den Fahrer findet die Polizei daheim.

Einen total beschädigten BMW im Straßengraben zwischen Schrobenhausen und dem Stadtteil Hörzhausen (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 7 Uhr der Polizei gemeldet. Vor Ort war niemand anzutreffen. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer des BMW auf regennasser Fahrbahn offensichtlich ins Schleudern geraten und nach links von der Straße abgekommen, wo er sich mit seinem Auto überschlug. Wie die Polizei berichtet, traf sie den Fahrer, einen 38-Jährigen, zu Hause an. Er hatte sich bei dem Unfall, der sich gegen 6.45 Uhr ereignet hat, diverse Prellungen zugezogen. Nicht wegen seiner Verletzungen, sondern wegen seiner starken Alkoholisierung mit einem Wert von über zwei Promille musste er zum Arzt gebracht werden, so die Polizei. Es war nämlich eine Blutentnahme fällig und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (bac)