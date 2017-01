2017-01-23 20:30:00.0

Aichach Autofahrer übersieht Verkehrsinsel bei Aichach-Süd

Ein Autofahrer kommt von der B 300 ab, fährt seinen Wagen in einen Erdwall und flüchtet anschließend zu Fuß.

Eine Verkehrsinsel hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen 4 Uhr früh auf der Bundesstraße 300 bei Aichach-Süd übersehen. Er war in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam, eine Verkehrsinsel überfuhr und frontal in einen Erdwall prallte. Nachdem sich das Auto nicht mehr wegfahren ließ, verschwand der Fahrer zu Fuß. An dem zurückgelassenen Auto dürfte ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein. (bac)