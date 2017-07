2017-07-23 21:30:00.0

Polizei Autofahrer weicht schwarzem BMW aus und landet an Baum

30-Jähriger kommt ins Schleudern, weil ein anderer Autofahrer teilweise auf seiner Spur fährt. An seinem Auto entsteht ein Schaden von 5000 Euro.

Von der Straße abgekommen ist am Samstag gegen 17 Uhr ein 30-jähriger Autofahrer bei Baar. Er war in Richtung Holzheim (Kreis Donau-Ries) unterwegs. Nach Aussage des 30-Jährigen ist ihm in einer S-Kurve ein schwarzer BMW teilweise auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Er wich deshalb ins Bankett aus, riss das Lenkrad herum, kam ins Schleudern und fuhr gegen einen Alleebaum auf der linken Straßenseite, so die Polizei. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Der schwarze BMW fuhr weiter. Am Auto des 30-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-11. (bac)