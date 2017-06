2017-06-12 18:12:00.0

Polizei Autofahrerin übersieht in Dachau Motorradfahrer

73-Jährige will von einem Grundstück ausfahren und erfasst den Zweiradfahrer. Er wird zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Eine 73-jährige Dachauerin hat laut Polizeibericht einen 24-jährigen Motorradfahrer aus Dachau übersehen. Die 73-Jährige wollte mit ihrem Auto von einem Grundstück auf die Adam-Steigerwald-Straße in Dachau fahren. Dabei erfasste sie laut Polizei den Motorradfahrer, der in Richtung Stresemannstraße fuhr. Durch den Aufprall stürzte der 24-jährige Mann, er musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 1400 Euro. (AN)