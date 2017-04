2017-04-07 17:41:00.0

Aindling Autofahrerin weicht Reh aus und prallt gegen Baum

Eine 22-Jährige ist auf der Kreisstraße bei Aindling mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am späten Donnerstagabend auf der Kreisstraße AIC 9 bei Aindling gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau war gegen 23 Uhr von Langweid in Richtung Aindling unterwegs, als nach Polizeiangaben ein Reh über die Straße lief. Die Autofahrerin versuchte auszuweichen, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Sie wurde leicht verletzt und musste ihre Hautabschürfungen an der Stirn behandeln lassen. An ihrem Wagen entstand Totalschaden von circa 5000 Euro. (nsi)