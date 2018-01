2018-01-03 18:58:00.0

Polizeireport Autokratzer beschädigt sieben Fahrzeuge

Ein Unbekannter hat in Wessiszell schon einen Schaden von 15000 Euro verursacht.

In Wessiszell treibt ein Autokratzer sein Unwesen. Seit den Tagen vor Weihnachten bis Dienstag wurden an unterschiedlichen Tagen in der Südstraße, Ringstraße, Hauptstraße und St.-Florian-Straße scheinbar wahllos bislang sieben Pkw unterschiedlichster Marken an der Beifahrerseite verkratzt. Vermutlich geht der Unbekannte als Spaziergänger auf dem Gehweg mit einem scharfen Gegenstand an den Autos vorbei und verkratzt diese. Der Sachschaden beläuft sich bislang auf rund 15 000 Euro. Die Geschädigten bemerken erst am nächsten Tag, dass ihre Autos während der Dunkelheit beschädigt wurden.

Hinweise bitte an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710. (AN)