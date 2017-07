2017-07-04 07:33:00.0

Straßenbau B300: Neues Teilstück zwischen Dasing und Gallenbacher Berg

Heute wird der Verkehr auf die fertige, östliche Fahrbahn umgelegt. An den beiden westlichen Spuren wird weitergebaut. 2018 soll das Projekt fertig sein.

Autofahrer müssen sich ab heute auf eine neue Verkehrsführung auf der B300 einstellen. Im Zuge des vierspurigen Ausbaus der Bundesstraße zwischen Aichach und Dasing ist das nächste Teilstück fertig: die beiden östlichen Fahrspuren zwischen Dasing und dem Gallenbacher Berg. Am heutigen Dienstag wird der Verkehr auf diese umgelenkt.

In Richtung Aichach wird das am späten Vormittag der Fall sein. Ein paar Stunden später, weil noch Schilder und Markierungen angebracht werden müssen, wird der Verkehr auch in Richtung Dasing auf die neuen Spuren umgeleitet. In jede Fahrtrichtung steht dort vorerst eine Spur zur Verfügung.

Der nächste Abschnitt beim vierspurigen Ausbau sind dann die beiden westlichen Fahrspuren. Sie sollen bis Oktober größtenteils fertiggestellt werden, ebenso die zweite Hälfte der Brücke an der Western-City. Der Verkehr zum Gewerbepark und von der B 300 nach Laimering wird über Dasing und die Kreisstraßen AIC10 und 20 . (bac)