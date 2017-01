2017-01-13 11:17:00.0

Jahreshauptversammlung BC Aichach will Flutlicht für das Nebenfeld

Der Verein erwirtschaftet einen Überschuss, obwohl er eine Bewässerungsanlage auf dem Neben- und Trainingsfeld einbaute. Jetzt soll ein Flutlicht kommen. Von Jürgen Dumbs

Auf ein sportlich und wirtschaftlich erfolgreiches Jahr blickte der BC Adelzhausen bei seiner Jahreshauptversammlung zurück. Obwohl eine Bewässerungsanlage auf dem Neben- und Trainingsfeld eingebaut wurde, konnte der Verein einen leichten Überschuss erwirtschaften. Das lag unter anderem an der Unterstützung der Gemeinde sowie an vielen freiwilligen Arbeitsstunden, die der Verein leistete. Im Jahr 2017 will der BCA eine Flutlichtanlage auf dem Nebenfeld installieren, um den immer größeren Anforderungen gerecht zu werden. Außerdem soll das Tennisheim umgebaut werden.

Stolz auf das vergangene Jahr zeigte sich Vorsitzender Andreas Asam vor den 83 anwesenden Mitgliedern. Vor allem der Einbau der Bewässerungsanlage auf den beiden Fußballfeldern erwies sich als aufwendig, war aber dennoch schnell erledigt. Sie war ein großes Anliegen des Vereins. Er will so dafür sorgen, dass die Plätze in den langen Hitzeperioden nicht mehr ausdürren. Asam dankte den Helfern: „30 Leute haben hier freiwillig über 450 Arbeitsstunden geleistet. Das war wirklich eine tolle Sache.“ Er dankte außerdem Bürgermeister Lorenz Braun, der unter den Zuhörern war, und der Gemeinde für ihre Unterstützung, die „nicht selbstverständlich“ sei.

Verkaufshütte auf Vordermann gebracht

Asam berichtete weiterhin von Problemen mit dem Hauptspielfeld. Es war zeitweise von einem Pilz befallen, konnte sich aber im Herbst erholen. Ärger machten erneut einige Hunde, die auf den Rasenplätzen ihr Geschäft verrichten. Asam rief zur Wachsamkeit auf, um den ein oder anderen Halter anzusprechen oder auch zu überführen.

Darüber hinaus brachten freiwillige Helfer die Verkaufshütte auf Vordermann und die Sitzpolster im Sportheim wurden neu überzogen. Gesellschaftlich stachen die Ehrenamtstage im Kloster Wettenhausen und Horgau heraus, wo Christa und Josef Sedlmair sowie Norbert Rabl und Hans Danner eine Ehrung des Bayerischen Landes-Sportverbands beziehungsweise Bayerischen Fußball-Verbands erhielten.

Von aktuell 808 Mitgliedern berichtete Schriftführer Peter Gerrer, wobei der Anteil von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren knapp ein Viertel beträgt. Die Abteilung Fußball umfasst dabei 399 Mitglieder, die Abteilung Damengymnastik 318, die Abteilung Tennis 99 und die Abteilung Stockschützen 46.

Umbauten am Tennisheim

Kassenwart Martin Dumbs berichtete von einem in finanzieller Hinsicht guten Jahr. Es konnte mit einem kleinen Überschuss abgeschlossen werden. Das Geld wird gebraucht: In diesem Jahr will der Verein am Nebenspielfeld eine Flutlichtanlage installieren und auf dem Trainingsfeld eventuell die Lampen tauschen. Dazu werden derzeit Angebote eingeholt. Nach Auffassung des Vereins muss das Flutlicht erweitert werden, um die nötige Flexibilität für Fußballer und Trainer zu gewährleisten. Auch am Tennisheim sind Umbauten geplant: Hier sollen vor allem sanitäre Anlagen eingebaut werden.

Bürgermeister Braun richtete anschließend lobende Worte an den BCA: „Ich werde von vielen meiner Kollegen um unseren Sportverein beneidet. Darum sind wir auch wirklich stolz darauf.“ Er kündigte an, dass die Gemeinde auch im neuen Jahr die Vorhaben des BCA unterstützen wolle. Anschließend wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt.