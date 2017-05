2017-05-19 11:26:00.0

Polizei BMW prallt bei Petersdorf in Grashäcksler

23-jähriger Fahrer hat bei dem Unfall Glück. Zur Bergung war die Staatsstraße eineinhalb Stunden lang gesperrt

Petersdorf Mit voller Wucht ist ein BMW bei einem Unfall am Donnerstagabend bei Petersdorf in einen Grashäcksler geprallt. Der Unfall ging dennoch glimpflich aus.

Wie die Aichacher Polizei mitteilte, war ein 35-jähriger Landwirt gegen 19.30 Uhr mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine auf der Staatsstraße 2035 in Richtung Augsburg unterwegs. Auf Höhe von Petersdorf wollte er mit seinem Grashäcksler nach links in die Deutschherrenstraße einbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt wollte allerdings ein nachfolgender 23-jähriger BMW-Fahrer überholen und prallte mit seinem Auto in den Häcksler. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 14 Tonnen schwere Maschine um 90 Grad gedreht, so dass diese quer auf der Straße zum Stehen kam.

Die Feuerwehr Aindling teilte mit, dass der Autofahrer glücklicherweise nicht eingeklemmt worden sei. Der 23-Jährige zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu und wurde ins Augsburger Klinikum gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 25000 Euro.

Laut Feuerwehr war die Staatsstraße zur Räumung etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Alsmoos-Petersdorf, Willprechtszell-Schönleiten und Aindling. (jca)