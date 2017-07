2017-07-12 16:58:00.0

Polizeibericht BMW überholt und überschlägt sich dabei

Aichacher Polizei sucht Fahrer eines Geländewagens, der bei Unterbernbach einen Unfall verursacht hat

Kühbach-Unterbernbach Auf der Kreisstraße AIC 5 nahe dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach hat sich am Dienstagnachmittag ein BMW überschlagen. Der 23-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein hoher Sachschaden von etwa 12000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer eines kleinen Geländewagens den Unfall gegen 14.15 Uhr verursacht und flüchtete danach. Inzwischen fahnden die Beamten nach ihm. Der 23-jährige BMW-Fahrer war auf der Kreisstraße von Unterbernbach in Richtung Aichach unterwegs. Vor ihm fuhren ein Lastwagen sowie der Geländewagen in dieselbe Richtung. Auf einer langen Geraden wollte der BMW-Fahrer überholen. Als er sich bereits auf der Gegenspur befand, setzte der Fahrer des Geländewagens laut Polizei ebenfalls zum Überholen an und wechselte auf die Gegenspur.

ANZEIGE

Der BMW-Fahrer wich nach links aus und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er schleuderte in den Graben, überschlug sich und landete danach wieder auf der Straße. Anschließend musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Die Aichacher Polizei fahndet nun nach dem Fahrer des Geländewagens. Sie bittet um Hinweise zu ihm oder seinem Wagen unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)