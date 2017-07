2017-07-06 18:24:00.0

Rehling „Bachelorette“: Michael Bauer ist raus

Rehlinger Fußballer bekommt keine Rose von der Bachelorette

In Rehling kennt man Michael Bauer als Fußballspieler beim TSV, in ganz Deutschland als Kandidaten in der Fernsehshow „Bachelorette“. Am Mittwochabend ist der 26-jährige Michael Bauer ausgeschieden. In der RTL-Sendung sucht die „Bachelorette“, Model Jessica Paszka, unter anfangs 20 Kandidaten nach dem richtigen Partner. Bauer hatte es unter die letzten zehn geschafft.

„Natürlich bin ich nicht glücklich darüber, dass ich raus bin. Aber es gibt Schlimmeres“, sagte Bauer gestern auf AN-Anfrage. Und über die „Bachelorette“ Jessica Paszka: „Ich glaube, sie wäre auch nicht die Richtige gewesen.“ Dennoch nimmt er aus dieser TV-Erfahrung eine Erkenntnis mit: „Dass es wichtig ist, dass man sich selber treu bleibt und so ist wie man eben ist.“ Und: „Ich habe ein paar echt gute neue Freunde gewonnen, und das ist das Beste daran.“ Seine Teilnahme an der Fernsehshow bereut er jedenfalls nicht. Auf die Frage, ob er noch einmal an der Sendung teilnehmen würde, sagt er: „Auf jeden Fall immer wieder!“

Jetzt, nach dem Aus in der Sendung, will er weiter als Model arbeiten und sein eigenes Modelabel vorantreiben. „Es ist auch ein Youtube-Channel geplant“, sagt er. (bac)