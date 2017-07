2017-07-29 13:00:00.0

Stadtentwicklung Bahnhofstraße: Wettbewerb gestoppt

Mehrheit im Aichacher Stadtrat will den Bereich zwischen Bahnhof und Altstadt ohne Städtebauförderung gestalten. Dafür werden mehrere Gründe ins Feld geführt. Von Claudia Bammer

Nach der Oberen Vorstadt sollte die Stadtentwicklung in der Bahnhofstraße weitergehen. Für die Westliche Vorstadt – die Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und der Einmündung der Prieferstraße – sollte ein städtebaulicher Wettbewerb ausgelobt werden. Dann hätte der Bereich mit Geld aus der Städtebauförderung neu gestaltet werden können. Nun kommt es anders: Anstatt die Auslobungsunterlagen zu genehmigen, beschloss die Mehrheit im Stadtrat, den Wettbewerb nicht weiterzuverfolgen.

Um die städtebauliche Entwicklung in dem Bereich in geordnete Bahnen zu lenken, hatte der Stadtrat im Oktober 2015 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen und eine Veränderungssperre zu erlassen. Schon damals keine einfache Entscheidung: Zweimal wurde der Bebauungsplan abgelehnt, bevor er mit knapper Mehrheit beschlossen wurde. Eine große Rolle damals spielte ein Bauvorhaben von Stadtrat Erol Duman (Bündnis Zukunft Aichach) und seinem Bruder, das dem Stadtrat zu massiv war. Der Bebauungsplan soll für eine geregelte Nachverdichtung in entsprechendem Maßstab sorgen, erläuterte Katrin Steins vom Bauamt. Der städtebauliche Wettbewerb hätte im Realisierungsteil den Straßenkörper umfasst, im – nicht verbindlichen – Ideenteil die angrenzenden Grundstücke, die größtenteils in Privateigentum sind.

Eben dies nahm Georg Robert Jung (FWG) zum Anlass, den Wettbewerb in Frage zu stellen. Der Ideenteil sei nicht verpflichtend, betonte er. Man versuche hier, etwas nicht Verbindliches, eben den Ideenteil, auf etwas Verbindliches – den Bebauungsplan – zu projizieren. Für den Einmündungsbereich der Franz-Beck-Straße in die Bahnhofstraße habe sich der Stadtrat bereits für einen Kreisverkehr ausgesprochen. Diesen Bereich und die Brückenbauwerke abgezogen, blieben lediglich 300 Meter Straße übrig, die gestaltbar seien. Ohne Wettbewerb, war er überzeugt, gehe die Umgestaltung schneller und günstiger. Helmut Beck (CSU) war überzeugt, hier über einen Bebauungsplan schneller zum Ziel zu kommen – ohne Wettbewerb und ohne Förderung. So sah das auch Erich Echter (CWG). Lothar Bahn (FWG) sah das ebenso. „Es ist nicht viel, worüber wir bestimmen können. Das sollte unseren Planungsbüros durchaus gelingen“, sagte er. „Ich möchte an den Aichacher Menschenverstand appellieren.“

Kristina Kolb-Djoka (SPD) sah dagegen gute Gründe für Wettbewerb, unter anderem Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer ebenso wie eine Kompensation der Parkplätze an der Franz-Beck-Straße, die dem Kreisverkehr voraussichtlich weichen müssen. „Wir sollten als Aichacher auch für Ideen offen sein“, sagte Kolb-Djoka. Magdalena Federlin (Bündnis 90/Die Grünen) wollte ebenso am Wettbewerb festhalten. Sie versprach sich von den Wettbewerbsteilnehmern einen wertvollen „Blick von außen“. Ein Plädoyer für den Wettbewerb hielt auch Landschaftsplaner Ludwig Schegk, der den Wettbewerb betreuen sollte. Er könne die Argumente zwar teilweise nachvollziehen, sagte er. Sie hätten aber viel mit gegenwärtigen Zwängen zu tun. „Es fehlen Visionen, was auch möglich wäre“, sagte er. „Dazu braucht man Mut. Zukunft wird aus Mut gemacht.“

Überzeugt hat er die Mehrheit dennoch nicht. Mit 18:12 Stimmen wurde beschlossen, den Wettbewerb nicht weiterzuverfolgen. Die Gegenstimmen stammten von der SPD und den Grünen.