2017-01-16 12:32:00.0

Musik Bananafishbones geben in Blumenthal ein mitreißendes Konzert

Die Band aus Bad Tölz feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Im Freiraum begeistert sie mit ihrer wilden Kreativität, vielseitiger Musik und ebensolchen Texten Von Anna Schmid

Eine Musik ohne Berechenbarkeit, die ihren eigenen Weg fernab von Mustern und Einförmigkeit geht, zeichnet die Bananafishbones aus. Dabei entsteht eine Mischung aus wilder Kreativität und mitreißendem Eigensinn, die am Freitagabend den Freiraum im Schloss Blumenthal mit Besuchern füllt. Über 180 Gäste drängen sich auf den Klappstuhlreihen zusammen.

Normalerweise finden nur im Frühjahr und im Herbst Konzerte in Blumenthal statt – doch für die drei Musiker aus Bad Tölz und ihre „Live & Unplugged“-Show wird eine Ausnahme gemacht. Zudem gibt es einen Grund zu feiern für Florian Rein und die Brüder Peter und Sebastian Horn: das 30-jährige Bestehen der Bananafishbones.

Schon bei den ersten Tönen von „Queen of Trouts“ ändert sich die Stimmung im Raum. Mit flotten Gitarrenklängen und der unverkennbar tiefen, erdigen Stimme von Sänger Sebastian Horn wird es ausgelassen und vergnügt. Unter den Besuchern werden augenzwinkernd Blicke gewechselt, den Ruf als eine ausgezeichnete Liveband besitzen die Künstler nicht ohne Grund. Zwischen den Songs unterhalten sie mit Anekdoten aus dem Leben. Da geht es ums erfolglose Fischen, Schneematsch und eine Absage an Donald Trump, der vergebens auf der Suche nach einer Band ist, die für ihn auftreten möchte. „Wir hatten einen Kindergeburtstag!“, wird sich entschuldigt. So vielseitig wie die Musik sind auch die Texte und Themen dazu. „Es gibt so viele Höllen, wie es Menschen gibt“, erklärt Sebastian Horn vor dem nächsten Lied „Rosaly“. Es handelt von der Bewegungsunfähigkeit einer gelähmten Frau, ihrem Sehnen nach Gefühl in den Beinen und dem Verlust des Fühlens, unterstrichen von tröpfelnden Xylofontönen.

So nachdenklich dieser Song stimmt, so ausgelassen ist der nächste. „I like a lot“, ein Track vom neuen Album, das gerade in Arbeit ist, fegt in den Freiraum, bis der Bass in den Holzdielen vibriert und Bewegung durch die Zuschauerreihen brandet. Gitarre, Schlagzeug und Stimme verbinden sich zu perfekt rhythmischem Zusammenspiel, das im Refrain Jubel und bereits vor Ende Applaus erntet. Auch die Coverversionen von „Sign o’ the Times“ von Prince, „Fever“ von den Black Keys oder „Shout“ von Tears for Fears reißen das Publikum mit. Als die Band ihr bekanntes Stück „Weedy Bong“ zum Besten gibt, sorgt das für viele Lacher. Bei so einer „Weedy Bong“-Begegnung spazieren schon einmal die Finger pfeifend davon, die Augen rollen wie Murmeln unter dem Tisch und wilde Farbexplosionen verwirren, die Musik wird schräg, etwas klimpert, ein Bruch. „That stain looks like a horse – a horse on a bike!“, ächzt Sebastian Horn, er seufzt und stöhnt, bald folgt ein verzweifeltes, ohrenbetäubendes „Nooo!“, gefolgt von Stille. Unter den Zuhörern wird lauthals gelacht. Wieder ein Schnitt, die Musik schlägt in Reggae um, wird schneller und chaotischer und endet abrupt.

Einprägsamer Rhythmus, unerwartete Brüche, eine Stimme, die sich tief in das Gedächtnis gräbt – die Bananafishbones begeistern ihr Publikum von der ersten bis zur letzten Minute.